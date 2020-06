Auto in manovra di svolta centra una 500 con a bordo madre e due bimbi. Ferite lievi

Lo spavento è stato massimo, le conseguenze fisiche fortunatamente minime per gli attori coinvolti in un incidente stradale avvenuto alle 18.20 di ieri a Fara Vicentino. Due le automobili coinvolte, quattro in tutto le persone a bordo dei due mezzi, di cui due bimbi di 2 e 6 anni che viaggiavano sui sedili posteriori di una Fiat Panda L guidata dalla madre.

L’utilitaria ha concluso la sua corsa in un prato adiacente alla strada, evitando il contatto con due cartelli stradali. Tutto ciò dopo lo scontro improvviso con un’Alfa Romeo modello Giulietta, quest’ultima impegnata in una manovra di svolta tagliando la carreggiata opposta, diretta al parcheggio di un locale e tabaccheria della zona.

Il fatto si è verificato in via Astico, l’arteria che percorre la zona industriale del paese Altovicentino portando al bivio che porta a Breganze e a Sarcedo, all’altezza del pub “Bacco e Tabacco”. Sul posto guida dell’Alfa Romeo un uomo di 39 anni residente Lugo, direzione da cui proveniva per poi impegnare la manovra di svolta verso sinistra per accedere al parcheggio delle attività commerciali. Non si sarebbe avveduto, almeno questa la prima e più probabile ipotesi, dell’arrivo sulla carreggiata opposta della Panda di color rosso, centrata sull’anteriore sinistro.

Dopo l’impatto in strada l’auto colpita ha perso il controllo e deviato verso il bordo più vicino finendo, fortunatamente, in un una porzione di terreno agricolo sul lato destro, evitando il muretto di cinta di pochi metri e i caseggiati della zona. E sfiorando, inoltre, in quei attimi da brivido ben due pali di segnaletica stradale, rimasti al loro posto con l’auto fuori controllo a passarci giusto in mezzo. La donna alla guida, una mamma di 34 anni di Thiene, si è immediatamente sincerata delle condizioni dei due figli piccoli, spaventati ma quasi del tutto incolumi grazie alle protezioni di sicurezza.

Nulla di grave alla fine, nonostante lo sgomento dei primi momenti, tanto che tutti i lievi feriti – i tre occupanti della Fiat – si sono recati in autonomia e in un secondo momento al pronto soccorso per ricevere le cure mediche e alcuni controlli a scopo precauzionale. I rilievi dell’incidente stradale e la regolazione traffico nel tratto interessato è stato preso in carico da due pattuglie del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino.