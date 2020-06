Festa dei Popoli 2020, il giro del mondo stavolta sarà virtuale: domani su Facebook

Il “mappamondo” di Villa Fabris si adatta ai tempi dell’epidemia senza arrendersi all’onda lunga dell’emergenza sanitaria. La Festa dei Popoli si sposta dal grande giardino verde del centro di Thiene al mare magnum di internet dove si potrà virtualmente navigare tra le popolazioni del pianeta con un format inedito, dinamico e pervaso d’allegria e curiosità. Appuntamento domani alle 14 collegandosi sulla pagina Facebook ufficiale per partecipare in prima linea.

Dopo il decennale festeggiato lo scorso anno, con 44 delegazioni multiculturali e multicolori a far conoscere e apprezzare le proprie origini e costumi, la macchina organizzativa ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di proporre il consueto evento con fiumi di persone e di sorrisi a riversarsi a Thiene, ripiegando su un appuntamento in streaming. Che sarà comunque una festa, come garantisce la Commissione preposta.

Originariamente la grande festa all’aria aperta tra danze, balli, canti, costumi e piatti internazionali era fissato per domenica 14 giugno, preceduta dal caratteristico corteo/sfilata per un tratto di Corso Garibaldi. Data confermata, quindi, con slittamento sul web e con un programma top secret tutto da scoprire rigorosamente in diretta.

“Il cambiamento è il movimento della vita – scrivono gli organizzatori invitando gli amici a collegarsi domenica per l’iniziativa virtuale -. Quest’anno ci saranno altri modi di incontrarci e noi rimaniamo in attesa che la Festa dei Popoli ritorni a viversi nell’abbraccio di tutti”.