Frontale all’ora di punta: ricoverato un automobilista, traffico in tilt in centro

Un frontale fra un’auto e un furgone ha paralizzato intorno alle 18.30 la circolazione in centro a Thiene.

L’incidente stradale, avvenuto in via Colleoni a pochi passi dalla rotatoria con via Vittorio Veneto, ha coinvolto una Volkswagen Golf guidata da un 51enne di Marano Vicentino (S.T. le iniziali) e un autocarro della ditta di spedizioni Bartolini, alla cui guida vi era M.L., 55enne di Sarcedo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Nord Est Vicentino, l’automobilista della Golf viaggiava in via Colleoni con direzione Marano e si stava avvicinando alla rotatoria quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha completamente invaso la corsia opposta.

La vettura si è schiantata contro il muso del furgone, appena uscito dalla rotatoria: impossibile per l’autista di quest’ultimo evitare l’impatto. Giunta sul posto un’ambulanza del Suem 118, sono stati prestati i primi soccorsi al conducente della Golf, per estrarre il quale erano stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco, che però quando sono giunti sul posto hanno dovuto solo mettere in sicurezza i mezzi, in quanto il 51enne era già stato estratto dall’auto e successivamente trasportato – in codice giallo – al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Illeso il conducente dell’autocarro. Per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico, particolarmente intenso data l’ora, sono intervenute due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.