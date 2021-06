Attraversano improvvisamente la strada: investiti da un’auto due ragazzini

Sono ricoverati in ospedale a Vicenza ma non sono in pericolo di vita i due fratelli di Chiampo investiti nel pomeriggio in via Monte Montello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi all’altezza dell’intersezione con via Pasubio: i due – un ragazzino di 13 anni e una ragazzina di 11, che abitano poco lontano – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, avrebbero deciso improvvisamente di attraversare la strada, senza avvedersi dell’arrivo di un’auto, il cui guidatore non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

I soccorsi sono scattati immediatamente e i sanitari del Suem, intervenuti sul posto, hanno deciso il ricovero dei due fratelli in codice giallo all’ospedale San Bortolo, dove son stati presi in cura per i traumi riportati nell’investimento. Illeso il conducente dell’auto.