Fulmine disintegra un pino e danneggia un’abitazione

Attimi di paura a Thiene, dove il veloce temporale transitato nel pomeriggio ha provocato danni: in via Ca’ Tonazza (frazione di Rozzampia) intorno alle 15:15 un filmine si è abbattuto su un grande pino, squarciandolo per lungo.

La saetta ha mandato in frantumi i vetri dell’abitazione vicina, facendo saltare anche i tombini. Danneggiato l’impianto elettrico dell’abitazione e grandissimo spavento per i suoi abitanti. Sul posto sono intervenuti ii vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e l’abitazione.