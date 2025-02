Giorgio Zuccolo, brividi da podio. Terzo posto e una certezza: “Lo vedremo ancora in tv”

Chi dice che una seconda giovinezza non è possibile, non ha conosciuto Giorgio Zuccolo. Per il 70enne di Thiene, fra i protagonisti assoluti del talent show “Io Canto – Senior” un più che meritatissimo terzo posto con una frase più volte ripetuta nel corso delle puntate: per il rocker vicentino, questa non sarà l’unica apparizione nella tv che conta.

Un percorso ricco di soddisfazioni quello compiuto dall’ex tecnico commerciale nella trasmissione Mediaset condotta da Gerry Scotti: tanto timido e introverso nell’approcciarsi alle luci della ribalta, quanto graffiante e sorprendente nell’esibirsi con brani che sono colonne della musica di ogni tempo. Quasi un supereroe senza tempo, che si trasforma col microfono fra le mani: dai Queen agli AC/DC passando per Michael Bolton con una naturalezza disarmante. Il tutto con una tenuta delle note e un’estensione vocale che ha sorpreso i giudici tanto quanto gli altri concorrenti, sinceramente ammirati dal talento e dalla verve di Zuccolo, già noto in tutto l’alto vicentino per una lunga carriera fra esibizioni in locali e una passione per il rock che è sempre stata uno stile di vita. L’unico per cui gli ospiti fissi del programma, l’attore romano Claudio Amendola e il simpatico performer Fabio Rovazzi, si sono fatti addirittura una maglietta con tanto di dedica, trasformandosi in veri e propri tifosi del cantante thienese.

E spenti i riflettori dopo un podio quasi avaro visto il grado di apprezzamento raggiunto da Zuccolo, è arrivato il tempo di ritrovare la quotidianità. Che non potrà più essere come prima, tra centinaia di dediche social arrivate da tutta Italia e una certezza: Giorgio Zuccolo will come back again!