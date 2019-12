Gli alunni delle “Ferrarin” tornano in sede storica dopo i lavori. Con 6 mesi di anticipo

La prima campanella di scuola dell’anno 2020, e della ripresa delle lezioni dopo le vacanze invernale, tornerà a tintinnare dalla sede storica di via S. Gaetano per gli alunni delle scuole medie dedicate e intitolate all’aviatore thienese Arturo Ferrarin. Si sono conclusi addirittura in anticipo i lavori di ammodernamento, riqualificazione e soprattutto di adeguamento antisismico previsti per l’anno scolastico in corso, e che prevedevano la consegna dei locali a norma entro il prossimo mese di giugno. Un investimento da 900 mila euro sostenuto dal Comune, proprietario dell’immobile, con cantiere aperto la scorsa estate e quindi smantellato in questi giorni di dicembre.

La seconda fase dei lavori è proceduta in tempi rapidi e senza alcun intoppo, consentendo di dare il via libera al rientro degli alunni sui banchi di scuola della sede thienese già nella data del 7 gennaio. Si tratta nel dettaglio di opere visibili, come tinteggiature di tutti gli spazi interni, la realizzazione dei controsoffitti finalizzati a migliorare l’acustica e inoltre l’isolamento termico, lo spostamento di tutti i corpi illuminanti e infine la risistemazione di gran parte degli arredi scolastici.

L’anticipo di alcuni mesi rispetto al calendario di lavori è stato accolto con soddisfazione dall’amministrazione comunale, in considerazione in particolare della riduzione del disagio per le famiglie conseguente allo spostamento delle lezioni presso lo stabile dell’ex Agenzia delle Entrate. Uno spazio pubblico che sarà restituito entro poche settimane ai thienesi, con annesso il prezioso parcheggio attiguo, destinato alla cittadella degli studi e luogo di ritrovo intelligente per i giovani.