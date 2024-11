Hashish al bar e in stazione degli autobus. Ai controlli 10 pattuglie dell’Arma

Nuova sessione di controlli da parte delle forze dell’ordine, in ottica prevenzione di reati, nel territorio comunale di Thiene, con esisto di un doppio sequestro di hashish in due diversi ma ravvicinati scenari. Il più per così dire sostanzioso nell’area della stazione delle autocorriere del “Bosco”, uno dei maggiori centri di aggregazione della città altovicentina per il flusso di studenti delle scuole superiori thienesi.

Poi in un bar, nelle tasche di un cliente, la seconda “partita” di stupefacente sottratta allo smercio tra i giovanissimi. Nel servizio posto in campo nel pomeriggio di martedì sono stati impiegati 22 carabinieri della compagnia di Thiene e stazioni collegate. Compresi gli equipaggi delle Radiomobili, del Nas di Padova e l’unità cinofila di Torreglia.

I militari dell’Arma hanno identificato ieri 49 persone, procedendo al controllo di 33 veicoli di cui 5 con precedenti, e visitato 4 esercizi pubblici. In uno di questi è emersa la presenza di un cliente “fiutato” dal cane antidroga Corina: in tasca un modesto quantitativo ad uso personale di hashish che è valso comunque al 29enne marocchino una segnalazione in prefettura in qualità di assuntore di droghe e il sequestro della sostanza illecita. In questi casi non è prevista la denuncia.

Le ispezioni portate a termine nei parchi pubblici della zona a ridosso del centro cittadino e della stazione degli autobus ha portato al sequestro di 15 grammi di hashish trovati in queste aree, probabilmente gettati a terra alla vista dei Carabinieri e del cane antidroga da sconosciuti. Tra le auto fermate nel corso dei controlli, alla guida di una di queste vetture è stato fatto scendere un 61enne apparso in condizioni psicofisiche non ottimali. L’uomo, un 61enne di nazionalità straniera, all’esito della prova etilometrica è stato denunciato in stato di libertà avendo superato i limiti previsti dal Codice della Strada. Con ritiro della patente e contestuale sequestro dell’autovettura.