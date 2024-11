Famila, ultima tappa europea in prima fase: è quasi uno spareggio in Francia per il 1° posto

Ultimo atto della prima parte di cammino internazionale stagionale del Famila Beretta Schio. Stasera, con la qualificazione già in tasca per la seconda fase e un ruolino di marcia di 4 vittorie in 5 partite, le arancioni si spostano in Francia sul parquet del Landes. Una partita del 6° turno che deciderà chi sarà decretata come la più forte del quartetto inserito nel girone A, – entrambi i club si sono qualificati con un turno di anticipo – con Schio avanti in classifica e con 4 punti di margine in caso di ko, eredità del combattuto 64-60 del match di andata al PalaRomare.

Al di là della posizione di classifica, contano i punti, visto che la nuova formula favorisce i quintetti che più hanno messo vittorie in cascina nella prima fase. Nell’altro incontro la sfida tra le ungheresi del Dvtk Miscolk e le spagnole dell’Avenida Salamanca di fatto sancirà chi delle due squadre proseguirà il cammino in Euroleague Women. Per la palla a due tra Landes e Famila orologio puntato alle 19.30 con diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

Nel palasport intitolato all’ex presidente francese Mitterand a Mont-de-Marsan, le biancoblu di casa rappresentano ancor più una squadra battagliera: lo dimostrano le due vittorie di fronte al pubblico fedele entrambe “di misura”, per un punto appena, contro ungheresi e spagnole. Nelle fila francesi si annoverano atlete giovani e di talento, dimostrato a sprazzi anche in Altovicentino. Top scorer il pivot tedesco Geiselsoder, rimbalzista di valore oltre che “mano calda”, ma si parla qui di una cooperativa affiatata che può contare anche sue due giocatrici americane.

Da Schio è partita ieri la squadra al completo, con il tecnico greco a valutare le condizioni di Laksa e Juhasz e il minutaggio sul parquet di ciascuna delle due straniere, in relazione agli acciacchi dei giorni scorsi. Statistiche alla mano del girone, si affronta il miglior pacchetto di tiratrici (Schio) e la miglior difesa (Landes, nonostante una scoppola a Salamanca).