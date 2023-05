I nuovi portavoce eletti dei quartieri thienesi incontrano il sindaco. Rimane “in sospeso” S. Vincenzo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incontro “a otto” ieri in Municipio a Thiene, con il sindaco locale Giampi Michelusi a dare il benvenuto e augurare buon lavoro ai neoeletti rappresentanti di 6 dei 7 quartieri cittadini, dopo le elezioni avvenute lo scorso mese di marzo 2023. A votare allora furono più di 1.300 cittadini thienesi. Assente un portavoce per l’area di San Vicenzo, quartiere a nord della città, che manca all’appello dopo il disaccordo sulla data della consultazione in attesa della convocazione futura che sarà comunicata in futuro. Presenti dunque ieri nella sede centrale del Comune di Thiene, accolti dal primo cittadino e dopo i rinnovi, i nuovi presidenti in carica dei Comitati di quartiere della Ca’ Pajella, dei Cappuccini, del Centro, della Conca e delle frazioni di Rozzampia e quelle accorpate del Santo di Thiene e Lampertico.

Tre le riconferme con i presidenti uscenti Gian Riccardo Rigoni (Conca), Fabio Balasso Cappuccini) e Giampietro Marsetti (Santo Lampertico). Sono altrettanti i nuovi eletti ad assumere la carica di rappresentanza: Matteo Faccin per Ca’ Pajella, Vittorio Rigotti per il Centro e Pierino Salbego per Rozzampia. “Nel congratularmi con i nuovi Presidenti – così il sindaco Giampi Michelusi – desidero porgere a tutti l’augurio di buon lavoro. Confido che la collaborazione e la sinergia non vengano mai meno in questo triennio, nel rispetto dei ruoli e per il bene della nostra Città”.

A prendere la parola anche il consigliere comunale con delega ai Quartieri Alberto Vecelli: “I Comitati eletti sono composti, per la gran parte, da componenti al loro primo incarico e in quasi tutti i comitati c’è una presenza di giovani. È un bel segnale di partecipazione attiva, che si affianca all’altro dato, quello dei 1.331 elettori ed elettrici che hanno voluto esprimere il proprio voto, dando un fattivo contributo nella direzione della rappresentanza del proprio quartiere. Formulo a tutti l’auspicio di svolgere l’incarico con serenità, assicurando la collaborazione dell’amministrazione comunale“.

Come prevede lo statuto, i presidenti sono stati eletti dai direttivi del Comitato di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Tra i compiti si annoverano rappresentare il Comitato, convocare e presiedere i direttivi e le assemblee aperte, curare i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con gli altri presidenti di Quartiere, oltre al dovere attivare le procedure per il rinnovo delle cariche. Sono coadiuvati ciascuno da un vicepresidente, legittimato alla sostituzione in caso di assenza o impedimento.

I 6 COMITATI ELETTI, COMPOSIZIONE:

– Roberto Marchioro (vice presidente), Marco Rigon (segretario), Gianpietro Marzaro (tesoriere) e Bruno Fontò (commissione viabilità) per Ca’ Pajella;

– Marianna Rigoni (vice presidente), Martina Verlato (segretario), Giuseppe Saccardo (tesoriere), Renato Gnata (commissione viabilità) e Roberto Cenzato (commissione viabilità) per i Cappuccini;

– Gian Paolo Stella (vice presidente), Francesco Pronio (segretario), Giancarlo Pasin (tesoriere) e Angelo Capovin (commissione viabilità) per il Centro;

– Nicoletta Pasqualotto (vice presidente), Renato Perlini (segretario), Luca Martini (tesoriere), Giovanni Rizzi (commissione viabilità) per la Conca;

– Matilde Spagnolo (vice presidente), Giovanni Spagnolo (segretario/tesoriere), Giuseppe Martini (commissione viabilità) per Rozzampia;

– Emanuela Dall’Igna (vice presidente), Andrea Trentin (segretario), Simone dalla Vecchia (tesoriere), Romano Bonora (commissione viabilità) e Maurizio Grotto (commissione viabilità) per Santo Lampertico.