Giorgia Meloni: donne non libere se devono scegliere fra figli e lavoro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Agli Stati generali della natalità Giorgia Meloni ha ribadito: “se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà”. La presidente del Consiglio sul palco, per l’occasione, insieme a Papa Francesco, ha aggiunto: “Viviamo in un’epoca nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile, sembra un atto rivoluzionario”.

“Eravamo stati avvertiti: batterci per dimostrare che le foglie d’estate sono verdi o due più due fa quattro, bisogna avere coraggio per sostenere cose fondamentali per la nostra società, ma a questa sala non il coraggio non difetta”, ha detto ancora la premier, sottolineando che quella demografica “è una sfida che portiamo avanti non con impostazione dirigista, ma con l’approccio sussidiario, di chi crede che il compito dello Stato sia creare le condizioni favorevoli, con l’ambiente normativo e soprattutto sul piano culturale, alla famiglia, all’iniziativa, allo sviluppo, al lavoro”.

“Qualcuno dirà che vogliamo uno Stato etico: no, vogliamo uno Stato che accompagni e non diriga, vogliamo credere nelle persone, scommettere sugli italiani, sui giovani, sulla loro fame di futuro”, ha detto Meloni.

Dal canto suo Papa Francesco è intervenuto dichiarando che la natalità e l’accoglienza “non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella societa'”. E ancora: “Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una societa’ infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno”. Francesco chiede dunque di sostenere la felicità, specialmente quella dei giovani, perché “quando siamo tristi ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutto come una minaccia”.