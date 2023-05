Incendio della vecchia stalla adibita a magazzino: tetto collassato, salve le case vicine

Intervento “extra” per i vigili di fuoco di Schio e di Vicenza, che al rientro da un precedente intervento notturno si sono imbattuti in una nuova emergenza a San Vito di Leguzzano, dove una costruzione che un tempo ospitava una stalla e fino a poche ore fa un magazzino di recupero per attrezzi è macchinari, stava andando a fuoco.

Non erano ancora le 8 di venerdì mattina quando i pompieri delle due caserme si sono quindi diretti verso via Gonzi, sulle colline sanvitesi, per spegnere l’incendio prima che andasse ad attecchire due abitazioni attigue, che alla fine hanno riportato dei danni solo superficialmente e su un’area circoscritta.

Sul posto sono state dirottate in pochi minuti un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 12 pompieri coadiuvati dal funzionario di guardia, per dare il via rapidamente alle operazioni mirate di spegnimento delle vampate, dopo essersi accertati dell’assenza di persone ferite. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle due attigue abitazioni, di cui sono andati danneggiati i vetri rotti per il calore da irraggiamento.

Bruciato tutto il materiale messo a deposito nella stalla, tra cui alcuni motocicli, oltre ad attrezzi agricoli con danni che ammonteranno a svariate migliaia di euro per la famiglia proprietario del rudere. Alla fine, la vecchia struttura è collassata su se stessa. Tutta l’area interessata dal problema sarà oggetto di bonifica. Sul piano della cause, invece, bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.