I vertici della Guardia di Finanza provinciale in visita all’aeroporto Ferrarin FOTONOTIZIA

Giornata di visita “guidata” all’aeroporto Arturo Ferrarin in località Rozzampia di Thiene per i comandanti in carica della Guardia di Finanza di Vicenza e provincia. A ricevere la folta delegazione delle Fiamme Gialle beriche sono stati il sindaco Giampi Michelusi per la comunità locale e il presidente in carica dello scalo altovicentino, Giovanni Gasparotto nel corso della mattinata di martedì.

Presenti per l’occasione speciale il Colonnello Cosmo Virgilio (comandante provinciale del corpo del servizio 117), accompagnato dal Maggiore Alberto Potenza, attualmente alla guida della sede di Bassano del Grappa oltre che dal comandante della tenenza “di casa” a Thiene, il Luogotenente Cataldo Mignogna.

La visita è stata l’occasione non solo per conoscere più da vicino la struttura thienese, nei suoi molteplici e qualificati servizi, ma anche per sviluppare ulteriormente le basi per una futura collaborazione. Strette di mani e colloqui tra amministrazione comunale thienese e forze di polizia finanziaria finalizzati al conseguimento degli obiettivi di legalità che sono propri alla Guardia di Finanza e pienamente condivisi dai rappresentanti della comunità locale, una sinergia concreta già in essere e suscettibile di essere potenziata.