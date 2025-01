Emozioni tricolori, le Frecce tornano per l’Air Show di fine estate

Qualche speranza c’era, ma la conferma ufficiale del ritorno della Pattuglia Acrobatica Nazionale dopo 4 anni, ha subito scatenato gli animi a Thiene e non solo dove ormai il sodalizio con uno dei simboli più amati dell’italianità nel mondo è ormai certificato.

Le Frecce Tricolori sfrecceranno sui cieli di Thiene e dell’alto vicentino sabato 20 settembre in una delle uniche due date previste per quel mese: set perfetto, ancora una volta, l’aeroporto Arturo Ferrarin. Un calendario meno intenso quello deciso per gli Aermacchi MB-339A che lo scorso anno sono stati impegnati in lungo tour tra Canada e Stati Uniti oltre al classico programma nelle più rinomate località del Belpaese. Un secondo tempo particolarmente atteso a Thiene dopo il successo dell’ottobre 2021: “Questo ritorno – commenta soddisfatto il Sindaco Giampi Michelusi – è motivo di grande orgoglio e rinsalda il profondo legame che unisce la comunità locale ad Arturo Ferrarin, all’aeroporto, all’Aeronautica Militare e alla sua gloriosa storia. L’evento rappresenta una sfida organizzativa di grande portata, ma siamo già al lavoro. Ringrazio l’Aeronautica Militare per l’attenzione e il privilegio che ci riserva, così come tutte le realtà istituzionali e operative coinvolte. La sinergia attivata in primis con l’aeroporto, le sue associazioni e l’intera macchina organizzativa sarà fondamentale per assicurare una manifestazione impeccabile. L’evento, che richiamerà un ampio dispiegamento di mezzi e uomini, rappresenta un’occasione straordinaria per la città: ci impegneremo a ridurre al minimo i disagi per i residenti e confidiamo nella loro comprensione. La qualità e l’eccellenza dello spettacolo offriranno un’esperienza imperdibile, capace di affascinare grandi e piccoli”.

Un abbraccio tricolore che sarà anticipato, come di consueto, da una serie di voli ricognitivi nelle settimane precedenti all’evento oltre alle “prove” che probabilmente – mancano ancora tutti i dettagli – verranno effettuate il venerdì: uno spettacolo capace di calamitare migliaia di persone, col naso all’insù. Pronte a scorgere il vessillo nazionale, ancora una volta distendersi maestoso tra i cieli vicentini.