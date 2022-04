Il centro si trasforma in un’oasi colorata con “Thiene tra fiori e sapori”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna la grande festa di primavera organizzata dall’associazione di volontariato Amici di Thiene in collaborazione con il Comune e Confcommercio. Giunta alla sua quindicesima edizione “Thiene tra fiori e sapori” trasformerà il centro in un’oasi verde e fiorita, ricca di colori, profumi e sapori.

L’appuntamento con la manifestazione è per sabato 30 aprile 2022, dalle 15.00 alle 23.00, e domenica 1° maggio 2022, dalle 9.00 alle 19.00 con vetrine in fiore, arte in piazza, laboratori creativi, gastronomia tematica, hobbisti, fiori e i colori della primavera che renderanno attraenti le piazze, le vie e gli angoli del centro storico: Piazza Ferrarin, Piazzetta G. Rossi, Piazza Chilesotti e le vie Roma, Trento a zona a traffico limitato e il tratto sud di Corso Garibaldi compreso dalla zona a traffico limitato fino all’incrocio con piazza Scalcerle e via Roma.

«Finalmente, dopo l’inverno, riusciamo a ripartire con la manifestazione Thiene Tra Fiori e

Sapori, un’iniziativa che tutta la città attende – dichiara il sindaco, Giovanni Casarotto – .

Diamo quindi volentieri il ben ritrovato a questa festa di colori e sapori, adatta alle famiglie e ai bambini, che saprà attirare dall’intera provincia un vasto pubblico di visitatori. Ringrazio gli organizzatori e in particolare Bepi e Mirella e tutti gli Amici di Thiene».

«È una splendida ed affermata iniziativa – è il commento di Maria Gabriella Strinati,

assessore all’Animazione del Centro Storico – che in tutti questi anni ha saputo crescere e

fiorire, superando anche il momento molto difficile della pandemia. Questo è possibile

grazie alla passione con cui i volontari con generosità e passione si mettono al lavoro.

Grazie alla sinergia preziosa con il Comune, con la Confcommercio del Mandamento e con

numerose e importanti realtà del territorio possiamo tornare ad assaporare in tutta la sua

ricchezza un evento unico. Emozioni, atmosfere suggestive, nuove occasioni di incontro e importanti stimolazioni, in una chiave originale, sul tema del nostro rapporto con la terra e le tradizioni ci aspettano in un appuntamento imperdibile».

«Ce la stiamo mettendo tutta – spiega Bepi Restiglian – per riportare a Thiene un

rinascimento di serenità. Rinascimento e non rinascita, perché il riferimento è ad uno traperiodi più splendidi per le arti. Se riusciamo a portare a Thiene le sue caratteristiche

dell’armonia e dello stare bene insieme, viviamo appieno il messaggio della colomba,

simbolo della città, che abbiamo messo ben in evidenza in piazza Chilesotti. Ringrazio tutte

le Amiche e gli Amici di Thiene che si sono prodigati con idee e manodopera per la

realizzazione degli abbellimenti che emozionano chi passa o viene a Thiene. Tutte le

creazioni vengono dal riuso di materiali di riciclo che non utilizziamo più: anche questo è un

messaggio importante che aiuta a far riscoprire il valore delle cose».

«Un plauso agli organizzatori, i coniugi Restiglian e gli Amici di Thiene – è la dichiarazione

di Renato Corrà, rapppresentante sindacale Confcommercio Mandamento di Thiene – . E’

molto importante poter ripartire con gli eventi in Città, soprattutto in questo momento

particolare. Thiene tra Fiori e Sapori è sicuramente un evento attraente e pieno di

significati. Arrivare in Città da varie direzioni e trovarsi le rotatorie con gli addobbi della

manifestazione trasmette allegria e spensieratezza e la sensazione di trovarsi in un magico

mondo».Tutti i dettagli con il programma completa della manifestazione sul sito del comune di Thiene