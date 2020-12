Il menù digitale “made in Thiene” è servito, grazie all’app su misura. Opportunità doppia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il servizio è. servito. Ora toccherà agli esercenti della ristorazione locale e, ovviamente, ai cittadini affamati, approfittarne. Il Comune di Thiene ha lanciato di recente la proposta dell’app Clicmenu, una piattaforma digitale pensata e creata per registrare i “piatti forti” di più attività dedicate ai palati dei thienesi (non solo, in realtà), facilmente consultabili da pc, tablet o smartphone, con possibilità di prenotare i pasti desiderati e della consegna in modalità d’asporto o con servizio a domicilio dove prevista.

In questa prima fase l’invito ad accedere al sistema digitale è rivolto a titolari o gestori di ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismo, bar e attività in genere che prevedano il commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Per il primo anno senza alcun costo a carico, dopo il “patto” tra l’ente locale e l’azienda fornitrice del succulento servizio, indispensabile in tempi di restrizioni alla socialità causa epidemia.

Poi toccherà ai clienti/cittadini “assaporare” la novità, in altre parole testarla non solo con mano ma soprattutto gustandosi le pietanze sul tavolo di casa. A introdurre il senso della proposta, frutto di un’indagine conoscitiva portata avanti in estate scorsa dall’assessore al Commercio Alberto Samperi, una nota diffusa a margine della comunicazione dell’accordo con Clicmenu. “Tra i settori più colpiti economicamente dalle misure per contrastare la pandemia c’è sicuramente quello della ristorazione, tra distanziamenti, riduzione di posti, limitazione di orario e chiusure temporanee delle attività. L’amministrazione ha perciò pensato bene di mettere a disposizione degli esercizi pubblici del territorio e dei cittadini una piattaforma web volta alla digitalizzazione di alcuni servizi del settore”. Un aiuto concreto ai commercianti del comparto e, insieme, un’agevolazione in termini di tempo e praticità per chi non intende rinunciare a un buon pasto preparato dal ristoratore di fiducia.

“L’obiettivo – spiega Samperi, – è quello di semplificare la fruizione e l’accesso dei servizi offerti da ristoranti, bar e simili offrendo soluzioni digitalizzate adeguate anche a supportare le nuove disposizioni previste dalla normativa a contrasto del Covid-19″. La manifestazione d’interesse promossa in estate ha individuato il fornitore del servizio, gratuito per gli operatori che aderiranno, per la durata di un anno.

ClicMenu permette alle attività di bar e ristorazione di gestire in piena autonomia i menu anche giornalieri in formato digitale, in modo da essere consultabili da tutti i principali dispositivi mobili, dando così la possibilità di accedere al servizio 24 ore su 24 e ricevere le ordinazioni. Il cliente già con l’acquolina in bocca, probabilmente, avrà la possibilità di consultare la scheda informativa del locale, il relativo menu, consultare info aggiuntive ed allergeni per ogni pietanza, prenotare un tavolo e preordinare le pietanze, ordinare cibo da asporto. Una volta ricevuto l’ordine sarà poi il ristorante a coordinarsi direttamente con il cliente per quanto riguarda la consegna e il pagamento. Il menù digitale potrà essere anche collegato al sito aziendale o a Facebook, in modo da renderlo più fruibile a tutti.

“Il sostegno ad attività del commercio – conclude Samperi – passa anche attraverso queste iniziative. Soprattutto ora, avvalersi di ogni possibile strumento disponibile può essere importante per affrontare il momento così critico e superarlo”. Plauso anche del sindaco di Thiene, che ha seguito l’iniziativa da vicino e che promette di attrezzarsi con le nuove tecnologie in prima persona. “Anche con questa iniziativa curata dall’assessorato al Commercio – così Giovanni Casarotto – l’amministrazione non ha smesso di mettere in campo opportunità di fare rete, incentivi e sgravi fiscali, strategie di supporto e azioni di sviluppo e ClicMenu è solo l’ultimo di una lunga serie: mi auguro che sia ben accolta e risulti utile ad operatori e cittadini”.