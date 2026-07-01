Il murale di Robert Vargas: 300 metri quadri per ispirare i giovani a seguire i sogni

Comincia a prendere forma il murale che l’artista americano Robert Vargas sta realizzando sulla parete della palestra Tommaso Assi a Thiene. Il terzo murale più grande d’Italia, 300 metri quadri di superficie ed un titolo che ne racconta il significato. “Vola oltre l’orizzonte” (Fly beyond the horizon) è l’augurio di Vargas ai giovani, che nella imponente parete dipingerà il volto di un bambino che guarda il monte Fuji, in Giappone.

Un riferimento preciso: “Quando dipingo scelgo argomenti che riguardano la storia del posto in cui dipingo”, ha spiegato l’artista. In questo caso il riferimento è la storia di Arturo Ferrarin, il pilota thienese che per primo, a bordo del suo Sva 9, volò da Roma a Tokyo. Robert Vargas ha scelto di dipingere un bambino per lanciare un messaggio: “Voglio dedicare questo dipinto ai giovani e voglio che raggiunga anche le prossime generazioni. Arturo Ferrarin seguì il suo sogno e fece la storia. Io spero che le persone che passeranno sotto questo murale e si fermeranno a guardarlo, possano entrare nel dipinto e vivere il sogno”.

Robert Vargas è un artista contemporaneo americano e vive a Los Angeles. E’ noto per i suoi murales a mano libera su larga scala e i ritratti a tecnica mista. I suoi murales e ritratti sono presenti su importanti edifici del centro di Los Angeles e in città in Europa, Medio Oriente e Asia. Tra i suoi lavori ritratto di Eddie Van Halen sulla parete del Guitar Centre di Los Angeles, campioni internazionali di basebell e significativi murale in giro per il mondo.

“La prossima settimana sarò a Tokyo e farò la stessa rotta di Arturo Ferrarin – ha sottolineato Robert Vargas tornado a parlare del murale che sta realizzando a Thiene – Arrivando a Thiene mi ha colpito il vostro monte Summano. Mi ha ricordato proprio il monte Fuji e ha contribuito a darmi l’ispirazione”.

Il murale sarà realizzato disegnando a mano libera, senza l’aiuto di griglie e con tecnica prevalente a pennello.

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