Vento nel Vicentino, alberi caduti a Thiene. Scatta l’allerta rossa

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Alberi caduti a Thiene, pioggia e vento fortissimo nel vicentino. Scatta l’allerta rossa sulle Prealpi vicentino e la regione raccomanda “massima prudenza” e lancia l’allarme di rischio idrogeologico.

In considerazione dell’evoluzione della situazione meteo prevista per oggi e domani, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha aggiornato il bollettino emesso oggi pomeriggio, dichiarando l’allerta rossa nell’area B2 (Altopiano dei Sette Comuni e Prealpi Vicentine) e l’allerta arancione nelle aree B3 (Pedemontana e alta pianura centrale) ed E3 (Pianura centro meridionale e Bassa padovana) per rischio idrogeologico. Nelle zone B3 ed E3 sarà gialla l’allerta per rischio idraulico.

“Visto l’aggravarsi delle previsioni – dichiara il presidente Alberto Stefani -, è attivo il servizio h24 della Sala Operativa e del Centro Funzionale Decentrato nella sede della Protezione civile a Marghera. Seguo personalmente la situazione, in contatto con i vertici della PC e con i tecnici della Regione che monitorano i modelli previsionali e l’evoluzione dell’ondata di maltempo. Raccomando ai cittadini la massima attenzione e prudenza, e di evitare ogni spostamento non necessario in particolare nelle aree dichiarate a rischio. Il maltempo dovrebbe esaurirsi a partire dalla mattinata di domani”.

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