Escursioni, pizzeria all’aperto e laboratori per bambini: ecco gli eventi del weekend

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Il primo fine settimana di luglio propone un ricco calendario di eventi tra Altopiano dei Sette Comuni, Pedemontana e territorio vicentino. Escursioni guidate, laboratori per bambini, mercatini, iniziative solidali, festival culturali e appuntamenti enogastronomici offriranno occasioni di svago per residenti e turisti. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Domani, venerdì 3 luglio, la Pro Loco di Cesuna organizza un’escursione guidata alla scoperta di Val Magnaboschi e del Monte Zovetto, uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra sull’Altopiano. Il percorso, di circa 6 chilometri con 250 metri di dislivello, permetterà di visitare il Cimitero Inglese, il suggestivo Cimitero Italo-Austriaco degli Abeti Mozzi, le trincee del Monte Zovetto e il cippo dedicato alla Brigata Liguria. Nella stessa giornata, partendo da Posina, avrà luogo un’escursione al tramonto lungo la celebre Strada delle 52 Gallerie, tra le opere di ingegneria militare più spettacolari delle Alpi. Il rientro è previsto sotto la luce della luna piena. L’itinerario è lungo 16 chilometri con un dislivello di 950 metri ed è riservato a escursionisti con un buon allenamento.



A Carrè invece, da domani a domenica 5 luglio, Piazza IV Novembre si trasformerà in una grande pizzeria all’aperto con pizze cotte nel forno a legna, servizio da asporto e tre serate di musica e spettacolo. Tornando a Cesuna, sabato 4 luglio, il Palaciclamino ospiterà un laboratorio di street art dedicato ai bambini dai quattro anni in su. Attraverso colori, forme e composizioni ispirate all’artista statunitense Keith Haring, i partecipanti potranno avvicinarsi all’arte contemporanea in modo creativo e divertente.

In quel di Gallio, sabato 4 luglio, Piazza Giardini farà da sfondo al tradizionale mercatino dedicato agli artisti e agli artigiani dell’Altopiano dei Sette Comuni. Tra le bancarelle sarà possibile trovare oggetti in legno, gioielli, decorazioni e numerose creazioni realizzate a mano. A Vicenza, nella medesima giornata, si terrà un evento dedicato ai motociclisti per promuovere la cultura della donazione del sangue. L’iniziativa, promossa da Fidas con la collaborazione degli Amici Dainese Vicenza, prevede motobenedizione, tour panoramico, pranzo conviviale e visita finale all’Archivio Dainese.

A Malo, sabato 4 luglio, una passeggiata naturalistica tra boschi e colline accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle erbe aromatiche, degli oli essenziali e del lavandeto del Colle San Valentino. L’iniziativa comprende visite guidate, approfondimenti botanici e momenti di relax nella natura. In quel di Breganze invece, nella stessa giornata, nell’ambito del Festival Terra torna un laboratorio dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni. Attraverso semplici esperimenti sarà possibile conoscere le diverse forme di energia in modo pratico e coinvolgente. Nei dintorni di Solagna infine, sabato 4 luglio, si potrà partecipare ad un’escursione guidata nel Massiccio del Grappa lungo i sentieri di Col Moschin e Fenilon, tra prati, pascoli e testimonianze storiche. Al termine è prevista, per chi lo desidera, una cena al Rifugio Alpe Madre seguita dal rientro serale.

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