Il Premio Thiene alla solidarietà dell’Emporio Olmo. Premio speciale a Silvia Ziche

È un premio Thiene che punta su arte, cultura e impresa, rendendo merito infine al fondamentale ruolo del sociale quello celebrato questa mattina al Teatro comunale cittadino alla presenza di rappresentanti istituzionali e della società civile. Un premio Thiene qualificante e intenso, che riporta la città al centro della scena dell’Alto Vicentino, con targhe e premi a persone che hanno un piede in città e l’altro nel mondo, segno di una rilevanza del territorio che va ben oltre i confini della provincia.

Un’occasione di incontro che oltre agli amministratori del territorio, ha visto la presenza di rappresentanti della nuova giunta regionale, con il neo assessore Marco Zecchinato e i consiglieri Chiara Luisetto, Carlo Cunegato e Antonio Dalla Pozza e rappresentanti delle forze dell’ordine, dal Questore di Vicenza Francesco Zerilli al delegato del Prefetto Marco Salgarelli, ai comandanti e rappresentanti delle compagnie territoriali di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Con lo sguardo ben attento al contesto locale e internazionale, il sindaco Gianantonio Michelusi ha reso merito ad una Thiene che negli ultimi anni, complice in parte anche l’isolamento e il depotenziamento di Schio, si è ripresa la scena nel panorama dell’Alto Vicentino, rialzando la testa e premiando eccellenze cittadine che contribuiscono a dare valore all’intero territorio.

Il Premio Thiene

Il premio più ambito della città, una riproduzione della fontana di Bacco e Arianna opera dello scultore Vittorio Guelfi, è stato assegnato all’Emporio Solidale “Olmo”, aperto nel 2022 come importante progetto di condivisione, solidarietà, responsabilità sociale, lotta allo spreco e speranza. Una realtà a cui ogni anno si aggiungono famiglie (115 in più solo nel 2025) che hanno bisogno di aiuto e che si avvale di una rete costruita nel tempo che opera grazie alla collaborazione tra significative realtà territoriali, ai tanti volontari impegnati e alla gratuità della merce messa a disposizione dei beneficiari, derivante in gran parte dal recupero di eccedenze, in un’ottica di riduzione dello spreco alimentare riutilizzato come risorsa solidale. L’emporio non offre un aiuto solo attraverso beni alimentari, ma anche accoglienza e ascolto, sostegno e accompagnamento per permettere alle famiglie di raggiungere l’autonomia. All’emporio sono attivi un Centro di Ascolto, un servizio di counseling e uno di collegamento e indirizzo verso Caf e patronato a prezzi agevolati, Sportello lavoro con collegamenti con agenzie interinali, collegamento con sportello antiviolenza, uno spazio bimbi e un’area relax, il servizio cessione vestiario nuovo e usato, di sensibilizzazione e individuazione persone con dipendenza da alcol con progettualità in collaborazione con Acat.

Attualmente all’emporio solidale Olmo fanno riferimento 335 nuclei familiari per un totale di 980 persone. Il premio è stato consegnato dal primo cittadino a Christian Sassaro, presidente dell’associazione Da Spreco a Risorsa e responsabile legale dell’emporio Olmo, che ha voluto sul palco collaboratori e volontari il cui grande numero ha dimostrato quanto lavoro e volontariato ci sia dietro una realtà di cui sempre più comuni manifestano il bisogno.

Il Premio speciale dedicato alle donne

Per la sezione speciale dedicata alle donne, premio istituito nel 2024 dall’amministrazione comunale, il premio è andato a Silvia Ziche, la fumettista più conosciuta in Italia e professionista di fama internazionale, che per l’occasione ha realizzato una vignetta speciale di Lucrezia.

Nata a Thiene, Silvia Ziche pubblica le prime tavole su Linus nel 1987. Approda poi sulle pagine di Cuore, Smemoranda, Topolino, Comix. Alterna la scrittura di lunghe storie a puntate (Disney), alla ideazione di strisce e vignette. Il suo personaggio più recente, Lucrezia, appare settimanalmente sulle pagine di Donna Moderna e in libreria. Negli ultimi anni alla sua galleria di personaggi si sono aggiunti anche Diabolik ed Eva Kant.

Le targhe di riconoscimento ai cittadini che si sono distinti per merito e speciali traguardi raggiunti

Davanti a cittadini e rappresentanti delle istituzioni l’amministrazione ha voluto premiare con targhe di riconoscimento otto, tra persone e imprese, per il loro impegno o successo che contribuiscono a valorizzare e promuovere il nome della città di Thiene.

La prima targa è stata consegnata a Maria Alfonsa Epifani, fondatrice dell’associazione sportiva Dharma hOMe e insegnante di yoga internazionale, che ha trasformato l’esperienza personale in impegno sociale, portando la pratica a chi ne aveva più bisogno: dai bambini della scuola primaria alle donne straniere per l’inclusione, dai programmi anti-ansia per i maturandi (Istituto Aulo Ceccato) al supporto gratuito online “Stai dentro” durante la pandemia.

Tre targhe hanno coinvolto il mondo della pittura, che ha visto premiare gli artisti Carlo Martini, Chester Stella e Carla Villani. La ricerca artistica di Carlo Martini, artista visivo e illustratore, si concentra da anni sulla rappresentazione poetica degli interni abbandonati, luoghi sospesi nel tempo che diventano metafora dell’esperienza umana. Chester Stella appartiene a quella stirpe di artisti per i quali l’arte non è mestiere, ma destino. Nella sua carriera ha intrapreso un viaggio creativo che da oltre cinquant’anni attraversa la ceramica, il design, la scenografia, la regia teatrale e la pittura. Sotto la superficie tropicale delle sue opere, si percepisce un rigore mitteleuropeo.

Targa anche per Carla Villani, pittrice thienese formata all’Accademia delle Belle arti di Brera, che quest’anno celebra 50 anni di carriera. Negli anni l’arte di Carla Villani diventa un viaggio poetico nella memoria, un intreccio che trasforma ricordi in visioni simboliche. Attraverso la tecnica della malta incisa e dell’acrilico su tela, l’artista costruisce mondi sospesi, dove la geometria si fa emozione e l’infanzia riaffiora come luogo salvifico.

Eccellenza thienese, anche l’Aeroclub Arturo Ferrarin, che compie 50 anni, è stato premiato la targa “Per la preziosa e appassionata opera di promozione del volo nel 50esimo di fondazione”.

Nel mondo dell’impresa, una targa l’ha meritata l’azienda Euronewpack srl, nata nel 1995 ed evoluta da semplice scatolificio ad azienda specializzata nella protezione del prodotto seguendo il cliente dalla consulenza all’imballo in legno, cartone, polistirolo e polietilene, in grado di fornire servizi innovativi, su misura, soddisfacendo ogni esigenza tecnica e operativa dei propri clienti. Parallelamente l’azienda ha sviluppato una forte attenzione al territorio sostenendo iniziative culturali e teatrali, sociali con attenzione all’inserimento al lavoro delle persone con disabilità, di promozione della storia locale nelle scuole, e varie iniziative a sostegno dei più fragili.

Targa nel mondo dell’impresa anche per Giovanni Costantini, imprenditore di successo con lo sguardo proiettato al futuro. Fondatore e titolare della ditta Vincent, nel 1992 acquisisce e guida Atlas Filtri, azienda oggi riconosciuta a livello internazionale con sedi in Italia e Stati Uniti, per la progettazione e produzione di sistemi per il trattamento dell’acqua. L’azienda promuove una visione che unisce impresa e comunità, tecnologia e cura, produzione e responsabilità sociale. Nel 2021 dà vita a Fondazione Ninfa, un progetto che ha l’obiettivo di contribuire a un futuro più equo e sostenibile e che mette al centro l’acqua e il benessere dei bambini.

Targa per don Giovanni Vanzo, sacerdote che ha dedicato ai giovani la sua intera vita nel sacerdozio. Nato a Thiene nel 1946 si considera un “figlio del Patronato san Gaetano”, che ha frequentato sin da piccolo e dove ha iniziato il percorso scolastico. Da 12 anni svolge la sua missione al fianco dei giovani e delle famiglie. Figura amata e di riferimento spirituale, don Giovanni Vanzo costituisce un esempio luminoso di educatore e formatore per migliaia di giovani.

