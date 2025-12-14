“I grandi carnivori d’Italia”: Jessica Peruzzo racconta la convivenza possibile

Orsi, lupi, sciacalli dorati e linci: quattro protagonisti che da sempre popolano l’immaginario collettivo e che oggi tornano a essere al centro di dibattiti accesi, tra conservazione, convivenza e conflitti. Jessica Peruzzo, fotografa naturalista e divulgatrice scientifica vicentina, ha deciso di raccogliere anni di esperienze sul campo, studi e confronti con allevatori e comunità locali in un unico volume che vuole andare oltre gli estremismi, offrendo una visione chiara e completa.

Nasce così I grandi carnivori d’Italia. Il libro, arricchito da oltre 150 immagini, è pensato per un pubblico ampio: dagli appassionati di natura agli studenti, dai ricercatori agli allevatori che vivono quotidianamente la sfida della coesistenza. Peruzzo non si limita a descrivere la biologia di queste specie, ma affronta anche la gestione dei conflitti, il riconoscimento delle tracce, le tecniche di monitoraggio e il ruolo che i grandi carnivori hanno avuto e continuano ad avere nella cultura umana. È un percorso che intreccia passato e presente, scienza e immaginario, con l’obiettivo di stimolare una comprensione più profonda e meno ideologica. La figura di Jessica Peruzzo merita attenzione: laureata in Gestione del Territorio e dell’Ambiente, ha costruito la sua carriera tra ricerca, fotografia e divulgazione. Nata e cresciuta tra le montagne vicentine, ha trasformato la sua passione per la natura in un impegno costante, collaborando con enti e associazioni e partecipando a conferenze e festival. Nel 2022 ha pubblicato Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine, un’opera che ha analizzato le implicazioni sociali ed economiche del ritorno del predatore, e nel 2025 è stata audita dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, dove ha ribadito l’importanza di una gestione basata su dati scientifici e su una comunicazione corretta.

La scrittura di I grandi carnivori d’Italia è stata per lei un percorso lungo e impegnativo, fatto di pazienza, ricerca e revisione, ma anche di grande responsabilità. Peruzzo sottolinea come ogni parola debba essere pesata, perché si tratta di animali che dividono l’opinione pubblica e coinvolgono interessi diversi. Il libro è quindi anche un atto di onestà intellettuale, un tentativo di dare voce a tutti i portatori di interesse e di favorire una convivenza consapevole. Disponibile in libreria e sulle principali piattaforme di e-commerce, il volume rappresenta un contributo prezioso per chiunque voglia comprendere meglio il ruolo dei grandi carnivori in Italia. Non è soltanto un manuale di biologia o un atlante fotografico, ma un invito a guardare con occhi nuovi a specie che raccontano molto del nostro rapporto con la natura e delle sfide che ci attendono nel futuro.

