“Teatro in casa” si espande: 23 comuni e 45 spettacoli gratuiti su un territorio sempre più vasto

Prende il via l’11 giugno la 14esima edizione del “Teatro in casa“, la rassegna intercomunale di spettacoli che sceglie come location giardini e cortili privati e che ogni anno allarga i confini dei Comuni aderenti. Partita dall’Alto Vicentino, vede infatti oggi l’adesione di un numero sempre maggiore di Comuni. Da Dueville a Valli del Pasubio, da Recoaro Terme a Velo d’Astico, l’iniziativa si conferma un appuntamento estivo sempre più importante e sentito per la provincia di Vicenza.

La rassegna 2026 è stata presentata ieri a Marano Vicentino alla presenza dei rappresentanti dei Comuni coinvolti. Ad ospitare gli spettacoli, come ogni anno sono case, giardini e corti private: “Il teatro diventa così incontro, gli allestimenti sono semplici e consentono un contatto ravvicinato, intimo con gli attori, che escono dagli spazi tradizionali dello spettacolo, per entrare in luoghi inusuali e per una volta mettono insieme tutti quelli che vivono in una via, un quartiere”, spiega il sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato.

L’apertura di questa edizione sarà l’11 giugno a Cornedo Vicentino, Comune di nuovo ingresso nel festival, con lo spettacolo di Martina Pittarello e Valentina Brusaferro, “I racconti della marantega”. L’edizione 2026 coinvolge 23 Comuni – Breganze, Caltrano, Carrè, Cornedo Vicentino, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Monte di Malo, Monticello Conte Otto, Piovene Rocchette, Recoaro Terme, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo D’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano – e propone fino al prossimo settembre 45 spettacoli diffusi per ragazzi e adulti, di cui alcuni rivolti specificatamente a un pubblico giovane.

Insieme a Cornedo Vicentino, quest’anno si aggiunge alla rassegna anche il Comune di Monticello Conte Otto. La rassegna si chiuderà mercoledì 16 settembre a Villaverla con i Fratelli Dalla Via.

Gli spettacoli sono a ingresso libero; l’accesso è consentito fino a un massimo di cento persone per evento. Per questo, è consigliata la prenotazione sul sito teatroincasa.org.

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