Il sindaco Casarotto ricevuto da Pizzarotti a Parma, capitale italiana della cultura 2020

Una delegazione di thienesi con in testa il sindaco Giovanni Casarotto, in visita alla città di Parma in occasione dell’inaugurazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, è stata ricevuta in municipio dal sindaco, Federico Pizzarotti e dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Tassi Carbone.

L’anno di Parma Capitale italiana della Cultura si è infatti aperto ieri con tre giorni di eventi, mostre, concerti ed iniziative. Il programma culturale è stato inaugurato ufficialmente domenica 12 gennaio. “La cultura è dialogo e relazione. Si nutre di creatività e confronto, ed è più ricca quando si apre al rispetto delle differenze” ha affermato a Parma il presidente della Repubblica Mattarella.