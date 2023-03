Il Teatro Comunale celebra i Beatles con band, orchestra, cori e la novità dei testi rivisitati in italiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una prima assoluta attende il Teatro Comunale di Thiene, pronto ad accogliere sabato 15 aprile sul proprio palco circa 25 artisti che porteranno in scena i mitici Beatles come mai si sono visti né ascoltati finora. Una rivisitazione dei successi della band inglese di Liverpool che rivoluzionato la musica nel mondo, dalle 21, con un approccio originale e, a quanto pare, del tutto inedito su scala nazionale che incuriosisce: grazie al grande lavoro del giornalista “malato di Beatles” Antonio Stefani le canzoni saranno proposte con testi in italiano, rispettandone metrica, rime e significati il più fedelmente possibile all’originale.

Si tratta di Beatles InCanto, concerto-racconto progettato e diretto da Nicola Dalla Stella che consente al pubblico di ascoltare un’antologia di celebri brani dei “Fab Four” suonati e cantati da un team di musicisti d’eccezione visto l’evento speciale ospitato nel “gioiellino” della cultura a Thiene, il Teatro, come è stato definito nel corso della presentazione. A fianco del maestro Giuliano Fracasso alle tastiere ci saranno il chitarrista Alcide Ronzani insieme a Nico Ceron (basso elettrico) e Michele Mastrotto alle percussioni. Biglietti in prevendita al costo di 13 e 18 euro sui consueti canali (riportati in calce all’articolo). e

Le 20 canzoni in versioni tutte scoprire saranno proposte in cinque atti, ascoltando “Così sia” (Let it be), “Ieri, sai” (Yesterday) e “Vieni insieme” (Come together) tanto per citarne alcune tra le più famose e curiose nelle traduzioni dei titoli. Uno show musicale ma non solo che per la prima volta unisce nei testi cantati i requisiti della fedeltà interpretativa e della “cantabilità”, opera di un lungo lavoro di traduzione e di adattamento. A rendere ancora più interessante la serata i contributi del Coro e Orchestra di Vicenza diretti dal maestro Giuliano Fracasso, il quale ha curato appositi arrangiamenti e arricchito la parte vocale con l’apporto di un ensemble d’archi e della band di strumentisti rock.

Parte integrante dell’inedito spettacolo thienese sarà costituito dai momenti di testo e storie narrate da Stefani, attraverso i quali anche i meno “beatlesiani” potranno comprendere e gustare appieno le caratteristiche dell’esperimento artistico. L’evento di sabato 15 aprile si svolge in concomitanza con la pubblicazione da libro illustrato Beatles InCanto edito da Agorà Factory, curato da Nicola Dalla Stella e comprendente una serie di suggestive tavole disegnate dall’artista Rossella Fabrello, alcune delle traduzioni di Antonio Stefani e un’introduzione firmata da Rolando Giambelli, presidente nazionale dei Beatlesiani Associati d’Italia, che è stato invitato a partecipare alla serata thienese.

L’evento è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura. “Si tratta di una proposta particolare e molto significativa – è il commento dell’assessora Ludovica Sartore – che ci permetterà di entrare nel mondo artistico dei Beatles, cogliendo aspetti nascosti e meno conosciuti. Ringrazio chi ha ideato, curato e organizzato lo spettacolo, nella certezza che quello che verrà offerto al pubblico sarà una serata memorabile per chi ama la musica“.

Prevendita e info:

Ufficio Cultura di Thiene, piazza A. Ferrarin, 1 – tel. 0445-804.745. Vendita on line: www.vivaticket.com (con diritti prevendita)

Discovery: Schio Galleria Conte, tel: 0445-523985 (con diritti prevendita)

Punto Servizi Balasso: Thiene, via Trieste, 16, tel. 0445 370388 (con diritti prevendita)