Impianti Astico, fondo di 300 mila euro per sviluppare le Comunità Energetiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dividendo da 348 mila euro per i soci di Impianti Astico, la società pubblica partecipata al 100% da 24 Comuni della Valle dell’Astico e due della Valle dell’Agno con sede a Thiene e dedicata alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 avvenuta lo scorso 9 maggio, l’assemblea dei soci ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione di distribuire il dividendo ai soci. Il bilancio positivo della società è confermato dall’incremento del patrimonio di impianti e dalla disponibilità economica, grazie al completamento del progetto di incorporazione della società Impianti Agno, avvenuto lo scorso 29 novembre.

L’assemblea ha inoltre deliberato di attingere dalla riserva straordinaria 300 mila euro per destinarli al Fondo Sviluppo Investimenti Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili): questo permetterà ai Comuni soci che hanno avviato il progetto per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di finanziare la realizzazione di nuovi impianti. Oltre ad essere produttore di energie rinnovabili, la società si conferma quindi sempre di più quale un punto di riferimento e promozione delle politiche energetiche del territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato anche rinnovato il CdA, con la conferma dei consiglieri Carlo Gecchelin e Valentina Maculan e la nuova nomina di Michele Cocco in rappresentanza dei nuovi comuni soci.

Nel nuovo CdA non ci sarà Giordano Rossi, sindaco uscente, a cui l’assemblea ha espresso unanimemente un “sentito ringraziamento per l’impegno professionale, personale e per la dedizione con cui ha svolto, per più di vent’anni, il ruolo di presidente della società, facendola crescere e consolidare, come si evince dai risultati di bilancio degli ultimi anni”.