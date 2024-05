Comunità energetiche, la Regione raddoppia i fondi. Marcato: “Raggiungimento target già nel 2025”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico ed energia, ha approvato una delibera che porta a due milioni di euro i fondi a disposizione per sostenere l’avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (in breve, Cer).

“Il bando ha ottenuto un grande successo come testimoniano le 185 domande ricevute per questo abbiamo deciso di raddoppiare la dotazione finanziaria, aumentandola portandola a due milioni di euro – sottolinea l’assessore regionale all’energia Roberto Marcato -. Ricordo che l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità energetiche rinnovabili attraverso il finanziamento dell’analisi preliminare e la loro costituzione. Noi crediamo fortemente in questi strumenti e continueremo a sostenere la loro costituzione con tutte le risorse e i mezzi a disposizione”.

Il bando, la cui gestione amministrativa è affidata ad Avepa, fa parte dell’Azione 2.2.1 “Comunità Energetiche” del Pr Veneto Fesr 2021-2027 che ha una dotazione totale di 10 milioni di euro e prevede di sostenere, oltre alle spese di fattibilità e costituzione, anche quelle per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile solare e sistemi di gestione energetica, in complementarietà con le missioni M2C2 e M2C3 del Pnrr.

“La Regione, nel Pr Fesr, si è posta l’obiettivo di avere circa 60 Cer attive in Veneto entro il 2029 – conclude l’Assessore -. L’impegno e le numerose azioni che stiamo mettendo in campo ci permetteranno di raggiungere il target probabilmente già entro il 2025“.