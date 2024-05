Hockey su pista, la sfida tricolore si accende: oggi sfida bis al Forte, con Trissino avanti 1-0

Tutto pronto in Versilia per il 2° round della serie di finale tricolore che assegna lo scudetto 2024 per il campionato italiano di hockey su pista. Dopo la vittoria sudatissima all’extratime che si è conquistata sabato al termine di un duello al cardiopalmo, l’Hockey Trissino campione d’Italia in carica scende in Toscana nel fortino del Forte dei Marmi, pista davvero calda dove i padroni di casa odierni puntano a riequilibrare le sorti della lotta per il titolo.

Pallina al centro nell’orario inusuale delle 18.30, per la diretta su Rai Sport (Canale 58 del digitale) oltre che sul consueto canale Youtube Fisr (clicca per lo streaming) allora per Gara-2 di finale di un confronto che si preannuncia equilibratissimo, così come d’altronde è stato l’altro ieri nella prima partita del braccio di ferro tra veneti e toscani.

La formula playoff prevede il trofeo al meglio delle cinque gare, chi si aggiudica tre vittorie nella serie si laurea club campione d’Italia 2023/2024. Martedì e sabato le serate designate per la disputa degli incontri e, in caso di “bellissima” il duello tra stecche di legno sarà per sabato 8 giugno, in Versilia. Il vantaggio del fattore-pista, infatti, va al Centro Porsche Forte dei Marmi, in virtù del primo posto di regular season. Pur avendo conclusa la stagione da imbattuto, infatti, Trissino è arrivato un punto dietro (66 contro 67) ai toscani, in virtù dei 6 pareggi collezionati nell’annata.

Guardando al cammino delle due finaliste, i trissinesi hanno estromesso nei quarti Hockey Sandrigo nel derby tutto vicentino (5-1 e 5-2 i punteggi), per poi “vendicare” i cugini del Valdagno (battuti dal Follonica) con un secco tre a zero nella serie di semifinale (4-3 tirato di misura in trasferta toscana, 7-1 e 5-1 a Trissino. Un po’ più laborioso il percorso playoff degli avversari, che hanno sconfitto la Ubroker Bassano (3-1 in Veneto e un tosto 4-3 solo ai supplementari al ritorno) per poi vincere per tre a uno la serie con l’Amatori Wasken Lodi, perdendo un punto sulla pista amica (2-1, 3-1, 2-5 e 3-0 i punteggi).

Poi è arrivato il gran momento tricolore, sabato sera al Paladante: brividi fino ai rigori per il 6-5 che ha premiato i cecchini di casa, dopo il 3-3 dei tempi regolari e supplementari. Una prima partita entusiasmante per i tifosi e gli appassionati, alla quale si attende un seguito di pari intensità e spettacolarità, provando a “sventare”, da parte dei rollers di Sousa, i piani dell’ex tecnico Bertolucci dopo il cambio di sponda della scorsa estate.