In campo insieme come nella vita: donne e uomini al “Miotto” sì per gioco ma contro la violenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una voce unica di tante donne decise a dire basta alla violenza di genere, che diventa coro armonioso quando anche tanti uomini la integrano per portare un messaggio chiaro e condiviso. Con il contorno di un mondo del pallone che sa unire, quando alla base c’è la volontà di mettere insieme divertimento e solidarietà, dando un impulso alla volontà di approfondire in maniera originale un tema primario dell’agenda politica e sociale ma che in realtà riguarda ogni famiglia, in un’ottica di prevenzione e di educazione al rispetto l’uno dell’altro. Giocare insieme in un campo di calcio, così come vivere insieme, si può. Rispettando nell’uno e nell’altro “le regole” e sublimando la voglia di stare insieme.

Nasce da questi e altri presupposti l’iniziativa dell’associazione “Amiche di Anna”, intitolata “Uniti contrastiamo la violenza”, che si terrà domenica 16 giugno allo Stadio Miotto di Thiene con la partecipazione dei club sportivi Thiene Calcio e Vicenza Calcio Femminile, ma anche del gruppo di sempreverdi affezionati del pallone rossonero che hanno composto squadre e staff del “Thiene dei record” della stagione 1988/89, capitanati dal mitico Toto Rondon, bomber del “Lane” in serie B. A sostenere l’idea l’assessorato alla Parità di Genere del Comune di Thiene.

Squadre in campo nello stadio del centro cittadino dalle 16.30, con le atlete biancorosse (tutte dai 18 ai 27 anni di età) militanti nel campionato di serie C femminile a sfidare gli altrettanto giovani calciatori thienesi che hanno vinto di recente il proprio girone di Prima Categoria (con salita in Promozione) e quelle che si è soliti definire come “Vecchie Glorie”, pronti a dire sì ad un ritrovo speciale a quasi 35 anni da quell’impresa (squadra regina del Veneto con promozione nell’Interregionale) che vedeva al timone Pieraldo Carbonare come presidente della società, prima della sua ascesa al Vicenza Calcio. Tra l’altro, ad accogliere l’invito ci sarà tra i nomi noti del calcio anche Fabio Viviani, bandiera del centrocampo biancorosso da metà ’90 in serie A e B.

A condurre l’evento di domenica sarà la giornalista Maria Luisa Duso.”Continuiamo il nostro impegno di sensibilizzazione della cittadinanza su un fenomeno purtroppo sempre di grande attualità – così la coordinatrice di Amiche di Anna, Giovanna Davò -. Stavolta proponiamo un’iniziativa che vuole coinvolgere gli uomini. Ci capita spesso, infatti, nel corso dei nostri eventi, sentirci chiedere cosa possono fare concretamente per sostenerci. Abbiamo pensato che il mondo del calcio poteva essere un bel campo d’azione per realizzare un evento in cui il maschile e il femminile giocano insieme questa partita importantissima contro la violenza di genere. Con l’aiuto prezioso e la sensibilità del Calcio Thiene 1908 e del Vicenza Calcio riusciamo a proporre a tutti un’occasione di sicuro coinvolgimento e interesse”.

Il biglietto solidale di ingresso (dai 16 anni compiuti in poi) è stato fissato a 7 euro e il ricavato andrà, insieme a quello della vendita della t-shirt realizzata appositamente per l’occasione, allo Sportello Donna del Comune di Thiene, impegnato a promuovere nelle scuole locali percorsi di informazione e di prevenzione della violenza e di contrasto agli stereotipi di genere. “Ringrazio Le Amiche di Anna – è il commento dell’Assessora Anna Maria Savio – per aver pensato a questa bella iniziativa che arricchisce il percorso che, insieme, Comune, Sportello Donna, Associazioni e Volontarie e Volontari, stiamo facendo con grande impegno. La strada è ancora molto lunga, come dimostrano i tristi fatti di cronaca che continuiamo a leggere. Iniziative come quelle di domenica ci fanno bene perché ci incoraggiano a proseguire nella consapevolezza che stiamo muovendoci nella direzione giusta. Invito la cittadinanza a essere con noi in questa partita così importante per la nostra società”.