In due a spasso all’una di notte: l’auto sbatte sul pilone e si ribalta. Ubriaco il guidatore

Le disposizioni di “coprifuoco” legate all’emergenza sanitaria considerate alla stregua di un optional, così come la pericolosità conclamata di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Costituendo una minaccia per l’incolumità propria ma soprattutto altrui. Dovrà pagare di tasca propria una multa salata e affrontare lo spinoso iter giudiziario per aver trasgredito al codice della strada un 32enne che nella notte tra sabato e domenica si è reso protagonista di un’uscita autonoma di strada, andando ad abbattere un palo dell’illuminazione a Thiene.

L’automobilista stava viaggiando in compagnia di un passeggero in orario “off limit”, all’una e 20 di notte, a bordo di un’Alfa Romeo 147, lungo via dei Quartieri diretto verso il centro della città dove risiede. Per cause legate con ogni probabilità allo stato psicofisico alterato del conducente, la vettura è andata a “piantarsi” sul pilone per poi ribaltarsi su un fianco. I due occupanti, non senza una dosa di buona sorte, sono usciti praticamente indenni della carambola.

Nei confronti di O.E.K. – sono le iniziali del guidatore fornite dal comando di polizia locale Nord Est Vicentino – è scattato il ritiro della patente e la denuncia in Procura a Vicenza per essersi messo al volante ubriaco. Il tasso alcolemico registrato, infatti, indicava un valore quattro volte oltre la soglia massima consentita, vale a dire 2,01 grammi per litro contro il limite di tolleranza di 0,50 g/l. Ad entrambi i protagonisti della vicenda, che manco a dirlo non hanno presentato motivazioni valide che giustificassero la violazione del coprifuoco, sono state comminate due sanzioni da 400 euro ciascuna, riducibili a 280 se corrisposte in tempi brevi.

L’autovettura proveniente dall’area Decathlon si è rovesciata sul lato destro della fiancata dopo aver distrutto il palo d’illuminazione pubblica, all’altezza dell’incrocio con via Alberto Da Giussano, in un tratto completamente rettilineo. Adagiata sull’asfalto di via dei Quartieri, l’auto poi è stata rimessa ruote a terra dal soccorso stradale, mentre gli agenti di polizia locale giunti con due pattuglie sul posto si sono occupati dei rilievi sul sinistro dopo essersi accertati delle condizioni si salute ragionevolmente buone dei due occupanti.