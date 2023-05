Inaugurato nuovo ecocentro unico: servizio potenziato

È stato inaugurato a Thiene il nuovo Centro Comunale Unico di Raccolta della città, che sostituisce, integra e potenzia il servizio dei due più piccoli ecocentri precedenti, quello di via Liguria e quello temporaneo di via Renier, che hanno visto la definitiva chiusura e dismissione il 6 e 9 maggio scorsi.

Il nuovo ecocentro unico, collocato sempre in via Renier, in quarta Zona Industriale (all’angolo con via Corner e dirimpetto al vecchio ecocentro temporaneo), sarà gestito dalla cooperativa sociale Insieme di Vicenza, all’interno della rete del consorzio Prisma. Il costo complessivo della nuova struttura è stato di 971 mila euro: 471 mila sono stati messi a disposizione da Alto Vicentino Ambiente e 500 mila dal Comune di Thiene.

“Questo – spiega il sindaco Giampi Michelusi, che ha voluto ringraziare non solo Ava ma anche l’ex sindaco Giovanni Casarotto e l’ex assessore Andrea Zorzan – è un importante passo in avanti nella direzione della sostenibilità ambientale e del recupero e riuso dei materiali perché offre agli utenti thienesi spazi ampi e sicuri per un più semplice e comodo conferimento di materiali. L’apertura giornaliera estesa dal lunedì al sabato è un servizio che spero sia apprezzato dagli utenti. Confido che da oggi si riduca notevolmente il fenomeno deprecabile dell’abbandono dei rifiuti e che i servizi del nuovo centro raccolta siano un incentivo a crescere nella consapevolezza ecologica e nel rispetto dell’ambiente, degli spazi urbani e delle nostre risorse”.

“Con l’ecocentro unico si è completato un progetto che permette un servizio migliore sia in termini quantitativi, ovvero di spazio, ore e di strutture, sia in termini qualitativi, di efficienza e di sicurezza – aggiunge il presidente di Alto Vicentino Ambiente Giovanni Cattelan –. Thiene ha, oggi, una struttura ampia e flessibile che ha anche la potenzialità di crescere negli anni se si verificassero le opportunità di aprirsi a nuovi servizi o ai miglioramenti che le tecnologie ci porranno di fronte. La scelta di realizzare questo ecocentro è stata lungimirante, è sicuramente un valore aggiunto per i cittadini e anche per Ava”.

Sono diverse le novità del nuovo Ecocentro, che sarà gestito dal consorzio Prisma, che riunisce cooperative sociali della provincia di Vicenza, a partire dalla superficie di cinquemila metri quadrati, oltre il 45% in più rispetto alla somma dei due precedenti, permettendo così agli utenti, che potranno essere 16 contemporaneamente a conferire i materiali, e agli operatori di poter svolgere con maggior tranquillità e sicurezza le attività. Tanto è vero che, e anche questa è un’innovazione per Thiene, le aree di prelievo rifiuti da parte degli operatori saranno separate dalle aree di conferimento da parte degli utenti, eliminando manovre di retromarcia.

L’ampliamento ha corrisposto anche all’aumento della superficie coperta da tettoie fisse per il conferimento di Rup (Rifiuti urbani pericolosi) e Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che passa da 30 metri quadrati dei due ecocentri precedenti ai 122 del nuovo impianto. Tutti i rifiuti pericolosi, quindi, saranno collocati sotto copertura fissa e quelli non pericolosi in idonei contenitori con coperchio.

Novità anche dal punto di vista della sicurezza: l’ecocentro, ad impianto chiuso, è dotato di impianto di videosorveglianza mentre, tra le misure antincendio, ci sono anche un idrante e un nuovo sistema a schiuma. Infine, l’ecocentro sarà anche dotato di un sistema di gestione acque meteoriche con disoleazione che consente, in caso di sversamenti accidentali, di separare oli e idrocarburi dalle acque meteoriche.

Oltre a poter conferire nel nuovo ecocentro unico tutti i rifiuti conferibili nei due precedenti, si aggiungono alla nuova struttura due contenitori per i rifiuti tessili (novità), quello per la raccolta pneumatici (precedentemente possibile solo in via Liguria).

Lo scorso anno i rifiuti portati negli ecocentri comunali sono stati 19 mila tonnellante, su 70 mila complessive. “Va sottolineato – spiega Cattelan – che gli sforzi di riduzione degli imballaggi e la sempre maggiore sensibilità dei cittadini sta portando a una riduzione della quantità di rifiuti raccolti”. Sul sito del Comune di Thiene sono reperibili tutte le tipologie di rifiuti conferibili e gli orari di apertura.