Incidente al Santo di Thiene, auto si schianta contro un albero: tre feriti, uno è grave

Un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo ha provocato nella prima serata di domenica disagi al traffico lungo la Sp349 sul confine tra Thiene e Villaverla, con il bilancio di persone ferite, di cui una trasporta in ambulanza all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Lievi contusioni per gli altri due degli tre occupanti di una vettura Fiat 600, finita contro un albero a bordo della carreggiata alle 19.40 di ieri, per cause da accertare. Non risultano altri mezzi coinvolti, in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai soccorsi sanitari del Suem 118 e il supporto dei vigili del fuoco di Schio.

A toccare la peggio sul piano fisico è toccato a uno dei passeggeri della macchina in marcia verso Thiene, un giovane immigrato di origini africane. Un terzetto di amici che si erano trovati per trascorrere qualche ora in compagnia nel corso della domenica. Per uno di loro si temono conseguenze gravi, dopo la corsa in ospedale. L’impatto è avvenuto tra l’utilitaria e l’unica pianta che sorge nel raggio di una cinquantina di metri almeno, in quel tratto della provinciale, una collisione avvenuta frontalmente sul rettilineo a poche decine di metri dalla Chiesa del Santo, frazione a sud del centro di Thiene.

In attesa della raccolta delle testimonianze e dei rilievi sull’incidente, le circostanze portano a ipotizzare un possibile malessere alla guida a una distrazione come probabili cause, ma non si possono escludere guasti meccanici o il pararsi di un ostacolo improvviso in strada. La notizia sarà oggetto di aggiornamento.