Il “Premio Thiene” a Giancarlo e Sandra Bonollo. Poi ricerca, sociale, sport e una sezione per le donne

Il prestigioso “Premio Thiene” per l’anno 2024 è stato consegnato domenica mattina nella mani di Giancarlo Bonollo e Sandra Dal Santo, promotori della Fondazione che porta i loro nomi nella dicitura e che promuove l’arte contemporanea, mettendo a disposizione la propria collezione di oltre 600 opere proprio a Thiene. “Fulcro” dell’attività dei coniugi Bonollo, che ormai un quarto di secolo cercano e le raccolgono in tutta Italia, è la chiesa delle ex suore Dimesse tra il centro e il quartiere della Conca.

Un luogo sacro per la sua storia, di recente restituito alla collettività e ai cultori dell’arte dopo 10 anni di chiusura, e soprattutto dopo il paziente restauro dei locali curato dalla famiglia di Sandra e Giancalo Bonollo. In funzione della nuova destinazione desiderata: uno spazio poetico dedicato alla cultura di sviluppo dell’incontro e del dialogo tra linguaggi delle arti contemporanee e, perché no, per i visitatori, di ammirazione. A loro è stata consegnata la riproduzione scultorea della Fontana di Bacco, realizzata da Vittorio Guelfi.

E’ questo il finale della consueta cerimonia che si è tenuta al Teatro Comunale domenica mattina, 15 dicembre, dopo che altre personalità illustri provenienti dagli ambiti del sociale, dell’economia, dello sport e ancora della cultura sono stati chiamati sul palco per il ritiro dei vari riconoscimenti promossi dal Comune di Thiene. Si è conclusa così, e con il consueto scambio di auguri per le feste, la 45esima edizione, allietata dalle note in musica offerte dai maestri dell’Istituto Musicale “Città di Thiene”. Con il sindaco Giampi Michelusi in veste di cerimoniere – come da tradizione per i primi cittadini che si sono succeduti nel compito -, e passerella di amministratori locali e autorità invitate come ospiti per le premiazioni, dopo la lettura di un messaggio di saluto del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il discorso di benvenuto del sindaco.

Da menzionare in rigoroso ordine di apparizione Guido Cortese, maestro ceramista che si è dedicato dopo il raggiungimento pensione alle composizione di presepi. Realizzando le statuine e ottenendo ampi consensi per le proposte creative.

Passando allo sport, è ormai prossima a festeggiare i primi 10 anni di vita l’associazione Thiene Fight Club, sorta nel 2015 e che grazie alla passione di Hamid Abourchid e degli collaboratori e istruttori si è proposta come un centro di aggregazione di integrazione sociale per giovani e non, affiancando “fuori dal ring” buone pratiche all’insegnamento e pratica delle arti marziali e sport da combattimento. Si rimane nel settore sportivo per un riconoscimento a un’altra associazione, dove si “cavalca l’onda” di una disciplina che negli ultimi tempi sta entusiasmando gli italiani, il tennis. Dopo le opere di ristrutturazione dei campi e del bar e l’inserimento di due impianti per il padel, il circolo Tennis Thiene gode di nuova vita e raccoglie anche risultati degni di lode con i suoi atleti, oltre a impegnarsi nella promozione delle scuole. A ricevere il premio il presidente Luca Todeschin insieme a due collaboratori.

S’inserisce proprio nel cuore dei progetti rivolti alla sfera sociale l’impegno di Edùco, realtà locale in espansione che promuove quotidianamente la cultura dell’equità e dell’inclusività a partire dall’infanzia fino all’età adulta e oltre. Attività, iniziative, progetti mirati per bambini e ragazzi fragili e non, ma anche percorsi di formazione continua per docenti, professionisti della disabilità e genitori secondo la filosofia del “design for all”. Con la volontà di plasmare una mentalità moderna di consapevolezza nel pensare e progettare un qualsiasi evento già dalle basi in modo che esso sia accessibile davvero per chiunque. A ritirare il premio le presidenti Elena Mantiero e Anna Casasola (vice) insieme ad altri volontari.

Innovazione e ricerca il campo largo per riconoscere il trentennale lavoro di E.ER Group Recharch & Developement, realtà aziendale impegnata nella salvaguardia delle persone e dei materiali in particolare nell’ambito sanitario, che investe nello sviluppo di soluzioni innovative ecosostenibili per garantire ambienti sicuri, protetti e conformi alle normative vigenti. Fedele al principio “Innovarsi per l’Ambiente e il Futuro”, l’azienda fa da apripista a molte tecnologie in Italia, partendo dallo sviluppo di microtecnologia fino ad arrivare alla dimensione nanometrica. Chiamati agli applausi i titolari Alessandro e Gianpietro Rizzo.

Vetrina speciale per i collezionisti riuniti in associazione, freschi di 25° anniversario dalla istituzione formale nel club attualmente attivo e con alla guida il presidente Dario Nicoletti. Un gruppo che fa della passione e della competenza le proprie basi, mettendo insieme le più disparate ricerche di cimeli da conservare e mostrare al pubblico in diverse occasioni. La lista dei premiati si onora di inserire anche il docente universitario istriano di Storia Moderna Egidio Ivetic, nativo di Pola, insigne studioso autore di numerose pubblicazioni sulla storia del Mar Adriatico e del Mediterraneo.

Una “storia” affine è quella del team di ricerca StoriaNostra, forse meglio conosciuto come Gruppo Storico di Thiene e che a breve si costituirà Associazione Culturale con questo nuovo nome, è nato nel 2014, ospitato nella Biblioteca Civica, con lo scopo di far incontrare e dialogare in biblioteca gli studiosi e gli appassionati di storia locale. Il gruppo svolge attività di ricerca e di divulgazione storica, spaziando dagli ambiti sociali e antropologici a quelli archeologici, artistici e paesaggistici, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulla storia di Thiene e del suo territorio.

Una new entry voluta dall’amministrazione comunale è l’istituzione di una sezione speciale dedicata alle donne, e al coraggio dimostrato da chi, tra loro, ha saputo fare delle propria vicenda personale un esempio da seguire in positivo. Ad aggiudicarselo Valentina Belvisi, milanese di nascita ma thienese d’adozione per professione ed affetti per “l’esempio di consapevolezza al femminile, di grande coraggio e di rinascita”.

Credi foto: Circolo Fotografico Città di Thiene