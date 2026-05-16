Incidente alla rotatoria, ferito incastrato tra le lamiere

Grave incidente alle 6.45 di oggi a Thiene all’altezza della rotatoria tra Valsugana e via dei Quartieri. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri due auto, una Honda e una Opel si sono scontrate in un violento impatto frontale mentre stavano percorrendo la rotatoria. Nell’urto entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Mentre uno dei due automobilisti è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, l’altro è rimasto incastrato all’interno delle lamiere della Honda. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi dal distaccamento di Schio e da quello dei volontari di Thiene.

Una persona, rimasta incastrata all’interno del veicolo, è stata estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario. Successivamente le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, operando per prevenire ulteriori rischi e consentire il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.