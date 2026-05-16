Roberto Sette mette in stand-by la politica: “E’ un arrivederci”

Roberto Sette annuncia uno stop alla sua attività politica per motivi di lavoro e di famiglia ma promette: “Non è un addio ma un arrivederci a prestissimo”. Ex assessore a Turismo e Cultura con la sindaca Paola Lain, due anni consigliere in Provincia, cinque anni in minoranza durante l’amministrazione di Moreno Marsetti. Leghista in contrasto con un’amministrazione leghista, l’animo pacato di chi, quando parla, sa di cosa parla, ha deciso di voltare pagina per un po’.

“Non sarò candidato per il prossimo consiglio comunale di Malo. Dopo 15 anni di servizio ininterrotto per la comunità per motivi famigliari e di agibilità politica ho deciso di non ricandidarmi. Non vi nascondo una certa dose di dispiacere perché sento ancora di poter essere utile alla mia comunità ma lavoro e famiglia di non mi consento di garantire, in questo momento, quella doverosa presenza pubblica e negli uffici comunali per svolgere al meglio il mandato che i cittadini mi avrebbero affidato”.

Consapevole di che cosa significa amministrare e del tempo che richiede l’impegno politico, Roberto Sette ha preso la sua decisione. “Rimarrò in ogni caso a disposizione dei cittadini per qualunque cosa e se potrò, mi metterò a servizio della comunità in altro luogo. Seguirò le questioni amministrative della nostra città e dirò la mia, come sempre, anche se non mi sarà richiesto – ha sottolineato – Infine voglio ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato in questi 15 anni, tutti coloro che mi hanno dato fiducia e hanno scritto sulla scheda elettorale il mio nome, che spero di aver rappresentato al meglio delle mie capacità. Questo non è un addio ma un arrivederci a prestissimo”.

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