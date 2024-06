Internazionalizzazione d’impresa, al via le iscrizioni per il nuovo Its del “Ceccato”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Presso l’Itet “Ceccato” di Thiene è in partenza un progetto che può interessare a tanti ragazzi e ragazze che stanno concludendo il ciclo di studi delle scuole superiori. Si tratta di un nuovo Its. Maria Grazia Grotto, vicepreside dell’istituto, e Francesca Santolin, “prof” di economia, ne hanno parlato ai microfoni della rubrica “L’Eco dei Comuni” di Radio Eco Vicentino.

“Gli Its sono dei corsi superiori post-diploma – esordisce la vicepreside Grotto -, che durano due anni. Un progetto di questo tipo, per un istituto economico come il nostro, è importantissimo. Dà la possibilità agli studenti di inseririsi subito nel mondo del lavoro, dopo aver ottenuto una qualifica molto richiesta dagli imprenditori del territorio. È un corso che fornisce competenze tecniche estremamente approfondite, con metà del suo programma che prevede lezioni teoriche e l’altra metà, invece, stage in azienda. Oltre il 90% degli studenti che partecipano agli stage hanno la certezza di essere assunti”.

“L’Its che avvieremo a Thiene – prosegue Francesca Santolin – si focalizza sull’internazionalizzazione d’impresa. È un progetto che permetterà agli studenti di avere sbocchi professionali come Export Manager Assistant oppure come addetto di Ufficio Commerciale Import/Export, oppure ancora come addetto ai processi interni legati alle vendite all’estero. Insomma sarà un addetto specializzato in tutto ciò che riguarda le esportazioni”.

“È un progetto – aggiunge – nato in collaborazione con l’Its Fondazione Last di Verona, in quanto nel Vicentino non esiste ancora una realtà di questo genere. Siamo i primi, per quanto riguarda il settore economico, a lanciare questo percorso e gli studenti potranno usufruire di lezioni interattive con docenti che per il 70% arriveranno dal mondo delle imprese. Dopodiché il 50% delle 1.900 ore totali sarà fatto in azienda. A ventuno anni i ragazzi saranno già al lavoro”.

Particolare attenzione sarà rivolta alla lingua inglese: “Il nostro obiettivo – dice Francesca – è quello di insegnare economia aziendale in lingua inglese. Nel corso dell’Its ci sarà anche la materia di inglese tecnico, per fornire agli studenti un vocabolario coerente rispetto alle competenze che acquisiranno. Altra materia sarà economia dei mercati internazionali, ovviamente. Poi ci saranno anche marketing internazionale, strategie di ingresso nel mercato estero e organizzazione d’impresa. Ma anche processi tecnici di internazionalizzazione e digital export management”.

Sono previste anche delle borse di studio: “Saranno di due tipi. La prima, che deriva dalla collaborazione con il Last di Verona, darà 500 euro ai primi tre classificati. 300 euro, invece, per il quarto e quinto classificato. Per quanto riguarda la seconda tipologia, si tratta dei sostegni previsti dalla Camera di Commercio di Vicenza, che prevede 30 borse di studio di 800 euro destinate a coloro che vogliono iscriversi a questi percorsi biennali all’Its in tutto il Vicentino. La domanda potrà essere presentata dal 16 luglio al 10 ottobre. Le iscrizioni per il nostro Its, invece, sono già partite, e chiuderanno il 18 luglio di quest’anno. Sul sito del nostro istituto è disponibile il link per presentare la domanda di iscrizione”.

“Ci sono molte aziende del territorio – dice Maria Grazia Grotto – che contattano la nostra scuola, alla ricerca di queste figure professionali. Specialmente dopo il Covid: molti, dopo aver fatto tanto lavoro da casa, hanno lasciato l’azienda, per cui c’è la necessità di un ricambio. A questo proposito, sul sito del nostro istituto c’è un’area apposita per le offerte di lavoro. Le aziende possono mandare le loro richieste e noi le pubblichiamo. I nostri studenti le vedono e, se sono interessati, rispondono. Quindi questo Its andrà ulteriormente incontro alle richieste delle aziende, perché troveranno personale formato, con esperienza, pronto per l’assunzione”.

Gabriele Silvestri