Previsioni 14-16 giugno: verso giorni più stabili con sensibile aumento termico

Situazione generale

Le correnti fresche ed instabili da nord ovest che hanno caratterizzato il tempo sul vicentino negli ultimi giorni, abbandonano il nord est Italiano e lasciano spazio ad un promontorio di alta pressione in arrivo dal Mediterraneo che andrà progressivamente rafforzando nei giorni a seguire portando stabilità in pianura e un considerevole aumento termico.

Venerdì 14 giugno

Sarà la prima giornata senza precipitazioni su tutto il territorio provinciale. La mattina il sole si alternerà a passaggi di nubi alte e sottili. Qualche addensamento nuvoloso in più lungo la fascia prealpina nelle ore centrali della giornata. Nel tardo pomeriggio sera rasserena ovunque. Temperature in aumento, zero termico che dai 2500 m si porterà velocemente a 3500. In pianura valori massimi di 24/25 gradi.

Sabato 15 giugno

In pianura tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno, solo sull’alto Vicentino sarà presente qualche cumulo pomeridiano che potrebbe portare qualche breve piovasco locale in montagna. Clima gradevole con temperature in ulteriore aumento, punte fino a 27 gradi.

Domenica 16 giugno

Altra giornata dove sarà il sole a prevalere sul vicentino. Poche nubi nel pomeriggio lungo i rilievi, senza però avere precipitazioni di rilievo. Continua il lento ma costante aumento termico, estremi in pianura compresi tra 17 e 28 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Andrà ulteriormente rafforzandosi l’alta pressione sul Veneto nei primi giorni della prossima settimana. Zero termico previsto oltre i 4000 metri. Sensazione pesante di afa per correnti umide meridionali con punte anche oltre i 30 gradi sulla pianura vicentina.