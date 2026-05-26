La città come palestra a cielo aperto: Sport Estate torna con oltre 250 lezioni gratuite

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I parchi di Thiene si preparano a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Dal 1 giugno al 24 agosto torna in città Thiene Sport Estate, la kermesse che per quasi tre mesi offrirà un ricco calendario di eventi e attività fisica completamente gratuiti. Un appuntamento che si rinnova puntando al benessere dei cittadini, come sottolinea con entusiasmo Marina Maino, assessora allo Sport: “Fare attività fisica è una delle chiavi della felicità”.

Fondamentale la collaborazione delle realtà sportive thienesi e del personale specializzato che presta la sua opera gratuitamente e con passione. “Non è scontato presentare un calendario così variegato ogni anno e non è scontato che un evento sappia rinnovarsi di anno in anno senza perdere energia, dinamismo e smalto – sottolinea Marina Maino – Ringrazio, dunque, tutte le realtà sportive che rendono possibile la realizzazione di una delle kermesse più amate del territorio e auguro a quanti vorranno partecipare di godere appieno degli appuntamenti proposti con beneficio della salute del corpo e della mente. Fare attività fisica è una delle chiavi della felicità”.

Il calendario prevede in queste settimane 252 lezioni disponibili all’insegna di una varia e ricca offerta sportiva. Le proposte per Thiene Sport Estate 2026 sono per tutti i gusti: il ritmo e la musica per Zumba Fitness, Jazzercise, Functional training, Step Coreografico, Pole dance, tessuti aerei, Acroyoga e diversi balli tra cui Boogie Woogie, Salsa, Bachata, Lindy hop, Tango Argentino e novità K pop aperte a giovani e adulti; l’armonia del corpo sarà al centro delle attività di Yoga, dedicate a tutte le età; un approccio ancora più ampio alla salute e al movimento sarà offerto dal Tai chi, Ba gua e Qi gong.

L’evento speciale International Yoga Day si terrà il 21 giugno al Parco di Villa Fabris, offrendo lezioni gratuite dall’alba al tramonto per tutti i partecipanti per scoprire i benefici dello yoga, in tutte le sue varianti. Ci sarà un secondo evento speciale, Smove Day a cura della ASD Smove hip Hop School: domenica 28 giugno nel corso della giornata sarà possibile provare le attività della scuola, dallo yoga al pilates, per poi passare ai balli hip-hop, Zumba, Reggaeton e Afro.

Le proposte sportive per le arti marziali includono Karate, Judo, Aikido e Spada giapponese Katori Shinto Ryu, sia per ragazzi che per adulti. Presente la Scherma Olimpica e Paralimpica, presso il nuovo Centro Sportivo Assi.

Al parco del Bosco ci saranno le lezioni di Danze Popolari a cura di Sole D’ Oro APS.

I bambini e ragazzi potranno imparare e divertirsi negli sport di squadra: Rugby e Calcio a 5, con molti allenamenti presso gli impianti del parco Sud, oppure pallamano presso la Piastra Miotto.

Le novità 2026 contemplano le lezioni di vari tipi di danza classica e moderna, sia per bambini, ragazzi ed adulti, offerte da Galleria Spazio danza di Zanè, due diversi corsi di pattinaggio, Roller Derby e Freestyle, ed il gioco della pallamano, che si terranno tutti presso la Piastra Miotto.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno, presso la Piastra Vanzetti, ci sarà il torneo di basket 3×3 per giovani “Summer Arena”, organizzato dalla Coop. Sociale Radicà.

Le associazioni che rendono possibile questa iniziativa sono: Silicon Kafè, Kun Lun, Rugby Thiene, Real Thiene, Santo 95, Centro Shakti Yoga, Kyomizu Kan Dojo, Judo Club Robur, Karate Altovicentino, S-Move, Tahemusu Aiki Dojo, Olisticamaya, Sole D’ Oro APS, Smove, Scherma Malo, Spazio So Ham Yoga e Ricerca, Galleria Spazio Danza 2.0, Handball San Vito-Marano, The Anguanas Vicenza Roller Derby ed Explorers Pattinaggio Freestyle, Radica’ Coop. Sociale Onlus.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, firmando in loco un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica, nonché di adesione alle istruzioni degli istruttori, nel rispetto della normativa di sicurezza.

L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti e danni che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi. Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative sarà disponibile sul sito istituzionale: www.comune.thiene.vi.it

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