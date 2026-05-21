Europa League: Andrea Busin tifa Aston Villa con il Principe William. Video

Un incontro royal ieri sera a Istambul per Andrea Busin, consigliere comunale leghista a Thiene, che mentre era nella capitale turca per la finale di calcio di Europa League, si è trovato a tifare per la stessa squadra del principe William d’Inghilterra, immortalato in atteggiamento goliardico e festoso con un gruppo di amici mentre tifava e festeggiava la vittoria dell’Aston Villa.

“E’ la stessa squadra per cui tifavo io – ha raccontando ridendo Busin, appassionato sportivo – E’ stata una bellissima partita e io facevo un gran tifo, ma cercavo di non stra-fare. Quando ho visto il principe William, a pochi metri da me, che se la godeva alla grande, allora mi sono lanciato anche io. E’ stato uno spettacolo davvero grandioso, non solo per la vittoria ma per l’intera organizzazione. E, ammetto, pur essendo io abituato sia per lavoro che per passione per lo sport ad incontrare personaggi conosciuti, incontrare il futuro re d’Inghilterra è una cosa speciale, che non mi ha lasciato indifferente e mi ha emozionato”.

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