La Fiamma Paralimpica arriva in città il 5 marzo: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Giovedì 5 marzo la Fiamma Paralimpica farà tappa a Thiene, nella fascia oraria compresa tra le 14.37 e le 15.16. In città si succederanno i 13 tedofori individuati dal Comitato Paralimpico. Il passaggio costituisce un unicum per la storia di Thiene, e riveste un grande significato simbolico in quanto offre un’occasione speciale per celebrare i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione. Rafforza il senso di comunità coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni, società sportive, esercenti e tutte quelle realtà che rendono viva la città, pronte a dare vita a questo momento di festa e di condivisione.

La Fiamma arriverà a Thiene da Bassano del Grappa e proseguirà poi alla volta di Vicenza. I tedofori partiranno dall’area rotatoria Al Sole e percorreranno via Divisione Julia, via Thiene, via Trento, Corso Garibaldi e via Dante, per poi arrivare in piazzale Matteotti nell’area della stazione dei treni. I saluti istituzionali verranno portati all’intersezione tra Corso Garibaldi e via Trento.

Ai fini della viabilità, il 5 marzo sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli nell’area di parcheggio di piazza Giacomo Matteotti, fronte stazione ferroviaria, e su parte del parcheggio adiacente, intitolato a Guido Miotto, dalle 10 alle 16. Le aree in questione, infatti, saranno destinate ai mezzi che compongono il convoglio, alla scorta e agli organizzatori della manifestazione.

Il divieto di sosta con rimozione forzata, inoltre, verrà istituito anche in via Divisione Julia, via Trieste, via Trento, Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra via Trento e via Dante) e via Dante dalle 12 alle 16. Sulle stesse vie e aree, in aggiunta sarà vietato il transito a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei mezzi di soccorso, dei mezzi a servizio della manifestazione nonché ad altri veicoli autorizzati dal Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino. Saranno infine interdetti tutti gli accessi e i recessi dalle diramazioni che intersecano il percorso, con esclusione dei mezzi del trasporto pubblico, dalle 12.30 alle 15.45 circa, e comunque fino alla fine del passaggio del convoglio.

L’evento ha richiamato l’attenzione delle scuole cittadine, che parteciperanno con gli studenti. Collaborano con il Comitato per l’organizzazione del passaggio thienese il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini, l’Associazione Radioamatori e associazioni sportive. A queste si aggiungono anche numerosi cittadini per un totale di una novantina di uomini e donne coinvolti nella manifestazione.

