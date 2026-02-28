Brillano le squadre vicentine ai Campionati interregionali di pattinaggio a Bassano

C’erano tutte le premesse perché il Campionato interregionale di pattinaggio artistico, che si è svolto lo scorso fine settimana (da venerdì 20 a domenica 22 febbraio) a Bassano del Grappa, richiamasse il grande pubblico e così è stato: più di cinquemila persone tra atleti, dirigenti e appassionati si sono riversate al PalaUBroker nei tre giorni di competizione nella quale si sono fronteggiate società del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio e della Campania.

Si sono infatti misurate in pista le eccellenze del pattinaggio a rotelle, dal momento che molte delle squadre provenienti da queste regioni si ritroveranno nelle competizioni successive per contendersi il titolo italiano (a fine marzo a Reggio Emilia), quello europeo (a Conegliano a maggio) e anche il podio mondiale (che nell’autunno 2026 si terranno in Paraguay.

Erano otto le categorie in competizione. I podii per il Veneto hanno visto i team vicentini mettere a segno buoni risultati. Il campionato si è aperto venerdì con la gara dei Quartetti Divisione Nazionale (oro per Calipso, Skating Club Zanè con il disco di gara “Nel cuore dell’oceano”; argento per Kronos, Pattinaggio Castelgomberto, con “Una notte all’opera”) e a seguire con i Piccoli Gruppi Divisione Nazionale (campione regionale anche qui il piccolo gruppo Calipso dello Skating Club Zanè con “Taken”).

Nella giornata di sabato, invece, sono stati i Quartetti Senior a scendere in pista per primi: il podio veneto ha visto Aletheia (pattinaggio Montebello) arrivare secondo con disco “Sorelle nel silenzio” dietro al quartetto padovano Dejavu. La gara dei Quartetti Junior ha visto posizionarsi al primo posto regionale le padovane Skate Stars e nessuna squadre vicentine sul podio. E’ andata decisamente meglio nella categoria Piccoli Gruppi: dietro al team Italian show di Motta di Livenza, infatti si sono piazzati gli atleti e le atlete del gruppo New Dream (pattinaggio Sarcedo-Breganze) con il disco “Silenctium Noctis” (argento) e il gruppo di casa Fashion (Bassano New Skate), con il disco “Riflessi di seta” (bronzo).

1 di 7

A chiudere la terza e ultima giornata di gare sono state le categorie Quartetti Cadetti (terzo posto per Incanto, Apav Fara, con il disco “Prigioniero del mio riflesso”) e i Gruppi Junior e i Grandi Gruppi, queste ultime le formazioni più numerose e spettacolari che hanno alzato ulteriormente il livello dello show. In questo caso nessuna medagli vicentina.

“Siamo molto felici del risultato finale dell’evento – è il commento della presidente di Bassano New Skate Silvia Alberton – sia per la riuscita organizzativa che abbiamo curato nei minimi dettagli incassando i ringraziamenti della Federazione e i complimenti di pubblico e autorità, sia dal punto di vista sportivo per le nostre formazioni.

In più di un caso, infatti, si trattava o di compagini nate da poco, come nel caso del nostro Piccolo Gruppo Divisione Nazionale e del Piccolo Gruppo Effettivo che è riuscito addirittura a salire sul podio, o di squadre che affrontavano per la prima volta una platea di questo tipo, come il quartetto cadetto Fashion four. Siamo felici perché abbiamo visto come le nostre atlete e i loro allenatori hanno dato il meglio di sé, ma anche per le decine di volontari che hanno contribuito ad organizzare il Campionato e hanno confermato la nostra città come un polo di eccellenza per questa disciplina”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.