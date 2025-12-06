La magia dei fratelli Zamperetti illumina il Natale: “Lo stupore dei bimbi ripaga di tutto”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In Via Val Cismon 119, a Thiene, il Natale ha un indirizzo preciso. Da ormai dieci anni, Alessandro e Daniele Zamperetti trasformano il loro giardino in un palcoscenico di luci, colori e suggestioni che hanno varcato i confini cittadini, diventando un appuntamento atteso da grandi e piccoli. È un rito che si rinnova, un dono che i fratelli regalano alla comunità: un frammento di gioia autentica, di quel sentimento natalizio che talvolta sembra smarrirsi nella frenesia dei giorni.

Centinaia di metri di cavi illuminano la notte con giochi di colore, mentre decine di gonfiabili popolano la scena: orsetti polari, soldatini dello “Schiaccianoci”, la Natività. Ogni decorazione è collocata con cura, frutto di mesi di ricerca e di un lavoro paziente che unisce passione e artigianalità. Quest’anno, tra le novità, spiccano la zona dedicata agli omini pan di zenzero e la casetta di Babbo Natale, con lui stesso animato al suo interno. Gli steccati bianchi, le stalle rosse e bianche con i nomi delle renne, le strutture che sorreggono le slitte: tutto realizzato a mano, con legni di recupero, segno di un amore che si traduce in creatività sostenibile. Alessandro, 44 anni e padre di tre figli, e Daniele, 34 anni e padre di due, vivono con i genitori nello stesso contesto trifamiliare. Raccontano di come, sin da bambini, il Natale fosse un momento di magia condivisa: “I nostri genitori amavano tanto il Natale e ci coinvolgevano nel trasformare casa in un posto quasi magico. Crescendo, abbiamo portato avanti questa tradizione, aggiungendo ogni anno nuove installazioni, sempre coordinate e pensate con logica e armonia”.

E ogni sera, verso le 17, le luci si accendono e il giardino prende vita. Alle 22, invece, i fratelli si dedicano a mettere al riparo i gonfiabili dalle intemperie. Un impegno costante che non pesa, perché ripagato dallo stupore dei bambini e dall’entusiasmo dei visitatori. “Arriva gente di ogni età, ci riempiono di complimenti. A volte si fermano e allora una fetta di panettone e un bicchiere di cioccolata o di brulè non mancano. Non esiste ricompensa più grande dei sorrisi e della meraviglia di chi se ne va più felice di quanto fosse prima di arrivare”. La passione dei Zamperetti ha coinvolto anche il vicinato, che ormai coordina i propri addobbi con quelli della famiglia per amplificare l’effetto scenografico. Così, lungo la provinciale, ogni sera decine di persone si fermano per assaporare lo spettacolo, trasformando un giardino privato in un bene comune, in un luogo di incontro e di emozione condivisa. È la magia del Natale, quella che nasce dal cuore e che, anno dopo anno, i fratelli Zamperetti continuano a donare alla loro comunità.

La fotogallery

