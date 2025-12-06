Marosticana, auto tamponata mentre è ferma alle strisce: due 13enni feriti in modo lieve

Poteva avere un esito ben più grave l’incidente che si è verificato ieri sera, venerdì 5 dicembre, a Dueville, lungo la strada statale Marosticana. Il fatto è avvenuto alle 19 circa, nei pressi di piazza San Giovanni Bosco della frazione di Povolaro, e ha coinvolto due vetture e altrettanti pedoni di tredici anni.

Dalla ricostruzione della dinamica, elaborata dai carabinieri di Thiene, è emerso che una delle auto si era fermata alle strisce pedonali per consentire ai due giovani di attraversare la strada. Questi ultimi, però, sono stati investiti dalla medesima vettura nel momento in cui il secondo veicolo è sopraggiunto dietro di lei, tamponandola. Lieto fine comunque per i due tredicenni, i quali, soccorsi dal Suem, sono stati trasportati in codice bianco all’ospedale San Bortolo di Vicenza con ferite lievi.

