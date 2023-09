La storia sfila in città: grande festa per i 100 anni delle penne nere

325 iscritti e un secolo di storia sulle spalle. E’ con questi presupposti che in una Thiene imbandita a festa e salutata da decine di tricolori svolazzanti, la grande sfilata partita da via Divisione Julia alle 15.30 e diretta in Piazza Scalcerle, ha suggellato i cento anni del locale gruppo Alpini. Significativi i messaggi negli striscioni che hanno accompagnato le varie batterie in parata e applausi a scena aperta, oltre per gli alpini in parata, per le numerose fanfare che hanno cadenzato il passo all’immancabile ritmo de ‘La Trentatrè’.

Tante le autorità presenti, sindaci di tutto il comprensorio con i loro gagliardetti, per la regione l’Assessore Elena Donazzan con la deputata in quota FdI Maria Cristina Caretta, le sezioni da ogni parte della provincia e non solo, ma soprattutto moltissimi cittadini che non sono voluti mancare all’appuntamento con i bambini entusiasti e ‘armati’ di bandierine. Un appuntamento iniziato ancora con i preparativi, durante la settimana, grazie alle vetrine del centro decorate per l’occasione sino alla rassegna canora di ieri sera al Comunale, con la partecipazione del Coro ANA Thiene, del Coro Giovanile di Thiene e del Coro Brigata Cadore.

Un rapporto forte e indissolubile quello tra la città e le sue penne nere che – così il caso ha voluto – tra poco più di 8 mesi celebreranno il ritorno dell’adunata nazionale in quel di Vicenza. “Gli alpini – commenta con gioia il Sindaco Giampi Michelusi impegnato a fare gli onori di casa col Capogruppo cittadino Vittorio Dal Zotto – si sono sempre dimostrati una presenza forte e gentile, un punto di riferimento importante per l’intera nostra città. Accoglierli con grande spirito di partecipazione a dimostrazione di tutta la nostra profonda stima era il minimo e mi pare di poter dire che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto”.

La fotogallery