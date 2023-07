Campane a festa per Adele: un fiocco rosa mancava dal 2018 quando nacque la sorellina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se la nascita di un bambino è sempre una gioia, a Laghi, il più piccolo Comune del Veneto per numero di abitanti, lo è di più.

Tutto il paese nella mattinata di oggi è stato avvertito del lieto evento dalle campane che hanno suonato a festa per Adele Lorenzato, nata da papà Luca e da mamma Vania: la piccola è venuta alla luce stamattina poco dopo le 9.30 a Santorso, 2,930 chili di amore, sanissima e subito affamata.

L’ultima nascita nel Comune valligiano risaliva al febbraio dello scorso anno quando fu il turno di Niccolò, ma per trovare un altro fiocco rosa bisogna tornare indietro di oltre 5 anni, esattamente il 13 aprile 2018, quando le campane suonarono per la sorellina Emma. Entrambe nipotine dell’ex Sindaco del paese, Ferrulio Angelo, rappresentano a pieno la speranza di questa piccola comunità di tornare a crescere e ripopolare di vita quelle case che si affacciano ai due laghetti.

“Gli auguri e il nostro più caldo benvenuto ad Adele – ha dichiarato il Sindaco Marco Lorenzato che nei prossimi giorni farà visita alla famiglia della neonata con un dono come da tradizione – con l’auspicio che davvero non passi anno senza che un fiocco, rosa o azzurro non ha importanza, colori le nostre abitazioni. Ci sono segnali positivi e nuove coppie residenti che chissà, potrebbero regalarci presto liete sorprese. A Laghi posto ne abbiamo, cresceranno forse un po’ più distanti dalla comodità ma con tutti i plus della quiete, del fresco e di paesaggi che tutti ci invidiano”: