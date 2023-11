Cimitero a nuovo, il patto tra Comune e Insieme per Laghi odv riqualifica il paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua l’operosa attività dell’associazione Insieme per Laghi odv nata lo scorso febbraio nel Comune più piccolo del Veneto per dare un supporto all’amministrazione e al paese nelle attività di volontariato e di aiuto civile, oltre che in tutte quelle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio che sono poi strategiche ai fini della visibilità di una porzione di vicentino bellissima e ricca sia dal punto di vista storico che paesaggistico, ma non ancora così sconosciuta e strutturata nell’accoglienza dei grandi flussi turistici.

Ultimo obiettivo in ordine di tempo conseguito assieme alla macchina comunale guidata dal sindaco Marco Lorenzato, quello della riqualificazione del cimitero del paese, rimesso a nuovo proprio per la ricorrenza di Ognissanti: manutenzione con stuccatura e ritinteggiatura dei muri perimetrali, sabbiatura e verniciatura delle cancellate, lavaggio delle lapidi perimetrali e recupero del grande obelisco centrale. Un’opera impegnativa e molto dispendiosa in termini di ore, resa possibile anche grazie al contributo di artigiani e ditte esterne: particolarmente apprezzata anche la nuova scultura lignea all’ingresso, una splendida realizzazione che grazie alle mani e all’estro creativo dell’artista Silvio Rizzato ha trasformato un cipresso la cui crescita stava arrecando danni strutturali, in un angelo intento alla preghiera, quasi a proteggere chi riposa in pace.

Un traguardo che ridà dignità e nuovo smalto al camposanto che fu costruito nel 1904: un’ulteriore conferma del fatto, casomai servisse ribadirlo, che davvero l’unione fa la forza. E gratifica un’intera comunità.