Incidente stradale a Milano, morti due ragazzi di 24 e 26 anni

Due ragazzi di 24 e 26 anni sono morti in seguito ad un tamponato che ha conivolto tre auto, e secondo la ricostruzione l’incidente ha coinvolto 12 persone.

La causa è da ricercare nell’alta velocità. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la prima delle tre auto coinvolte nell’incidente ha tamponato a grande velocità le altre due vetture che la precedevano. I due ragazzi morti viaggiavano sull’auto che ha tamponato le altre due, in cui si trovavano diverse persone tra cui anche una bambina di 8 anni che, insieme ai genitori, è riuscita a uscire dall’auto mettendosi in salvo su un’altra corsia. Degli altri feriti tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre altre hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Il conducente dell’auto che ha causato il tamponamento mortale è risultato positivo all’alcol test. L’uomo, un 30enne, era alla guida del veicolo ed insieme a lui viaggiava una donna. Il 30enne risulta avere precedenti penali e secondo la polizia locale l’auto viaggiava a forte velocità.