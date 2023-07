Torna la tradizionale Sagra di San Barnaba, in migliaia attesi fino a domenica

E’ partita ufficialmente ieri sera ma durerà fino a domenica compresa la tradizionale Sagra di San Barnaba a Laghi, un appuntamento che coi suoi quattro giorni di eventi riesce a portare nel più piccolo comune del Veneto migliaia di presenze.

Ricco e variegato il programma proposto dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con eventi clou la domenica dove si inizierà con la 21° Marcia del Ciclamino per chiudere in bellezza con lo spettacolo di fuochi artificiali che si specchiano sui laghetti.

Sempre domenica, come evento collaterale, apicoltori professionisti mostreranno e spiegheranno ai presenti l’importanza delle api oltre ai vari prodotti derivanti dal prezioso nettare raccolgono dalle instancabili operaie: durante tutte le serate invece sarà visitabile la mostra fotografica dedicata ai più bei scatti dalla natura curata da Alice, Martina e Michele Berta.

Il Programma

Venerdì 7 Luglio

Ore 18:30 Aperitivo in musica

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico con gnocchi e panini con tastasale e verdure stufate

9° Torneo di calcetto – Info 3475387709 (Max) / 3464048761 (Davide). Premiazioni a fine torneo.

Ore 22:00 circa Serata in musica con Area ’80

Sabato 8 Luglio

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico

Ore 21:00 Serata liscio con l’orchestra Voice

Domenica 9 Luglio

Dalle ore 7:30 alle ore 9:00 Partenza della 21^ Marcia del Ciclamino

Ore 10:45 Santa Messa nella Chiesa di San Barnaba animata dal Coro Parrocchiale

Ore 11:00 Apertura stand gastronomico

Ore 11:30 Premiazioni 21^ Marcia del Ciclamino

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico

Ore 21:00 Serata liscio con l’orchestra Maraschin

Ore 22:30 Estrazione ricca sottoscrizione a premi

Ore 22:30 Spettacolo Pirotecnico