Ancora due escursionisti soccorsi sul Vajo Scuro, nel gruppo del Carega

Poco prima di mezzogiorno, su segnalazione dei carabinieri che avevano ricevuto la chiamata al numero di emergenza 112, la centrale operativa del Suem 118 ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno per altri due escursionisti in difficoltà sulla Ferrata del Vajo Scuro, nel Gruppo del Carega sulle Piccole Dolomiti.

Ad essere finiti nei guai, questa volta, due escursionisti stranieri – una coppia di turisti sloveni: 52 anni lei, 47 anni lui. -, lei ferma sulla cengia sottostante il tratto verticale impegnativo, lui bloccato più in alto in un punto strapiombante. Una squadra ha quindi risalito la ferrata e ha raggiunto l’uomo, per poi calarlo con la corda sul terrazzino dove si trovava la compagna. Da lì i soccorritori hanno effettuato una seconda calata di 60 metri con entrambi gli escursionisti, fino al sentiero, per proseguire in direzione del Rifugio Battisti.