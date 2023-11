Busatti. Saltata la frana, proseguono i lavori: riuscita l’esplosione controllata. Il video

Sono perfettamente riuscite le manovre di brillamento della frana che incombeva sul tratto di Sp350 che collega il Vicentino alla Provincia Autonoma di Trento, pochi metri dopo il confine di Lastebasse. Una sminamento di quasi 2400 metri cubi di materiale necessario per procedere al ripristino della carreggiata divelta dalla caduta di pesanti detriti rocciosi avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre scorsi.

Oltre 450 i chilogrammi di esplosivo plastico hanno quindi avuto ragione sul pericoloso fronte di frana, che ha costretto anche all’allontanamento temporaneo da alcune abitazioni in via cautelativa. Cauto ottimismo quindi per il proseguo dei lavori: obiettivo dichiarato, la riapertura almeno a senso unico alternato, per il prossimo 8 dicembre. Una necessità, non solo per i pendolari, visto che le previsioni parlano dell’arrivo del freddo con possibili nevicate: l’inizio di una stagione turistica pronta al decollo, viabilità permettendo.