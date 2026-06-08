Corpo senza vita nel torrente della cascata di Val Civetta: recupero in corso

E’ in corso a Lastebasse il recupero della salma di una persona scorta riversa nella famosa cascata di Val Civetta. Sul posto da mezzogiorno sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è ancora dato a sapere se si tratti di un uomo o di una donna.

Notizia in aggiornamento

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